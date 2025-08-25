Muž 25 rokov poberal starobný dôchodok mŕtvej svokry. Tvrdí, že o tom nevedel

Sociálka mužovi neoprávnene vyplatila takmer tri milióny českých korún (približne 122-tisíc eur). Trestné stíhanie 75-ročného muža z obce Cebiv v okrese Tachov webu Novinky potvrdil štátny zástupca Pavel Reiser. V prípade preukázania viny mu hrozí až osem rokov väzenia.
Podľa zistenia Noviniek si žena, ktorá zomrela v roku 1999, ešte za života nechávala posielať dôchodok na bankové konto svojho zaťa. „Po jej smrti chodili peniaze ďalej na účet obvineného, a to až do vlaňajšieho septembra, kedy na to prišla insolvenčná správkyňa," uviedol štátny zástupca.
Žalobca upozornil tiež na to, že po celý čas neprebehla žiadna kontrola či overenie zo strany Českej správy sociálneho zabezpečenia (ČSSZ), ktorej každé úmrtie poistenca musí z úradnej povinnosti oznámiť matrika. „Preto som tiež poslal na vedenie ČSSZ podnet na prešetrenie celej veci," doplnil. Sám obvinený muž podľa svojho vyjadrenia vraj netušil, že mu peniaze na účet ďalej chodili.