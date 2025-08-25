Berlín obvinil Američana kvôli podozreniu zo špionáže pre Čínu

Podľa prokuratúry Američan pracoval pre civilného zmluvného partnera amerického ministerstva obrany v rokoch 2017 až 2023. „Najneskôr od roku 2020 pracoval na americkej vojenskej základni v Nemecku,“ uviedla prokuratúra. V polovici roku 2024 údajne muž opakovanie kontaktoval čínske štátne orgány, ktorým ponúkal citlivé informácie o americkej armáde.
Počiatočné zistenia ale naznačujú, že v tom čase neboli napokon čínskym orgánom odoslané žiadne údaje. Podľa informácií agentúry DPA bol muž údajne nespokojný so svojím bývalým zamestnávateľom. Či to mohlo byť motívom pre Američana, sa má objasniť až počas vyšetrovania.
Príslušníci Spolkového úradu kriminálnej polície zatkli muža začiatkom novembra minulého roku vo Frankfurte a odvtedy je vo vyšetrovacej väzbe. Prehľadali aj jeho bydlisko. Spolková prokuratúra uviedla, že počas vyšetrovania úzko spolupracovala s nemeckou kontrarozviedkou.
V uplynulých mesiacoch spolková prokuratúra zatkla niekoľko osôb podozrivých zo špionáže pre čínsku spravodajskú službu.
V apríli 2024 vzbudilo veľkú pozornosť zatknutie bývalého poradcu vtedajšieho europoslanca za Alternatívu pre Nemecko (AfD) Maximiliana Kraha. Jian G. bol obvinený z odovzdávania informácií z Európskeho parlamentu a špionáže čínskych disidentov žijúcich v Nemecku. Súdny proces v tejto veci pokračuje.Čítajte viac Poslanca AfD Kraha podozrievajú z úplatkárstva a prania špinavých peňazí. Hrozí mu strata imunity