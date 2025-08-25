Nawrocki odstrihol Ukrajincov od Starlinku. Vypol internet armáde, školám i nemocniciam

„Návrh zákona, ktorý prezident Nawrocki vetoval, predlžoval obdobie pomoci, teda financovania z Fondu pomoci Ukrajine, do konca marca budúceho roka. Preto v súčasnosti neexistuje od 1. októbra žiadny právny základ pre financovanie (Starlinku),“ povedal hovorca úradu Marek Gieorgica podľa agentúry Reuters.
Podpora pre Ukrajinu v oblasti satelitného internetu mala pokračovať, no prezidentské veto tomu zabránilo. „De facto vypol internet na Ukrajine, vypol ho školám, vypol nemocniciam,“ zdôraznil minister digitalizácie Krzysztof Gawkowski. Dodal, že ide o riziko na vysokej úrovni a pripomenul, že prezident si musel byť vedomý, že Starlink je súčasťou zákona.
Gawkowski poznamenal, že vláda bude hľadať náhradné riešenia, no problémom je čas. O tejto otázke má podľa neho rokovať aj vláda na zasadnutí v utorok.Čítajte viac Tusk: Ak bude Nawrocki chcieť prekážať, uvidí, kto podľa ústavy vládne v Poľsku
Zákon predtým schválil parlament, kde majú väčšinu poslanci proeurópskej vládnej koalície, proti hlasovalo národne konzervatívne Právo a spravodlivosť a krajne pravicová Konfederácia. Nawrocki dnes ubezpečil, že Poľsko zostáva otvorené poskytovať pomoc ukrajinským občanom a že Rusko je tým, kto vojnu vyvolal, a Ukrajina obeťou. Zákon ohľadom podpory Ukrajincov je však podľa neho potrebné zmeniť. Vyzýva na to, aby prídavky na deti do 18 rokov vo výške 800 zlotých mesačne poberali len tí ukrajinskí rodičia, ktorí v Poľsku majú prácu. Server Notes from Poland pripomenul, že s obmedzením výplat dávky nazvanej 800+ pôvodne v prezidentskej kampani prišiel Nawrockého protikandidát Rafal Trzaskowski z vládnucej proeurópskej Občianskej koalície.
V Poľsku v súčasnosti prebýva skoro 990.000 ukrajinských utečencov, asi dve tretiny dospelých majú zamestnanie, píše agentúra DPA. Podľa oficiálnych údajov žije teraz v Poľsku asi 1,5 milióna ukrajinských občanov, poznamenala agentúra Reuters.Čítajte viac Následky Putinovej vojny: Rusov čakajú horšie časy. Štát asi vyberie od nich viac peňazí a menej ich im poskytne
Nawrocki teraz predložil vlastný návrh zákona, podľa ktorého by do poľského systému verejného zdravotníctva mali prístup len tí Ukrajinci, ktorí v Poľsku pracujú a platia zdravotné poistenie. „Na prvom mieste Poľsko, na prvom mieste Poliaci,“ uviedol Nawrocki, podľa ktorého „sa občanom iných krajín nesmie dostávať lepšieho zaobchádzania ako Poliakom“. Server Notes from Poland podotýka, že Poliaci majú na sociálne dávky aj zdravotnú starostlivosť nárok, aj keď nemajú prácu.Čítajte viac Kde sme zapli Starlink, tam padali bomby. Ukrajinskí vojaci vinia Muska z prezradenia ich pozícií
Nawrocki tiež navrhuje novelu Trestného zákonníka, ktorá by zakazovala propagáciu ideológie presadzovanej ukrajinským nacionalistom Stepanom Banderom. Jeho povstalecká armáda počas druhej svetovej vojny bojovala proti nacistom aj proti sovietskej armáde a na svedomí má brutálne vyháňanie a vraždenie Poliakov, Židov i volyňských Čechov na západe Ukrajiny. „Tento zákon by sa jasne mal týkať Banderu a postaviť symboly banderizmu na roveň s nacizmom a sovietskym komunizmom,“ uviedol Nawrocki. Za verejnú propagáciu fašizmu, nacizmu a komunizmu v Poľsku hrozí niekoľkoročné väzenie.Čítajte viac Banderovci pozabíjali Židov v oslobodenom Československu
Poľsko je jedným z kľúčových podporovateľov brániacej sa Ukrajiny od ruskej invázie v roku 2022, no niektorí Poliaci sú unavení z veľkého počtu utečencov, pripomínajú médiá. Z času na čas sa tiež prejaví napätie medzi Varšavou a Kyjevom kvôli masakrom vo Volyni počas druhej svetovej vojny, napísala agentúra Reuters. Pripomenula, že pri odvetných poľských akciách prišli o život tisíce Ukrajincov a že mnoho Ukrajincov Banderu a jeho milície dodnes považuje za hrdinov kvôli odporu voči sovietskej nadvláde a za symbol ukrajinského boja za nezávislosť od Moskvy.Čítajte viac Etnická čistka pri slovenských hraniciach