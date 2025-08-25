Zelenskyj reaguje na Vancea: Ruské návrhy, aby sme sa stiahli z územia, ktoré Moskva neovláda, nie sú ústupkom

„Pokiaľ ide o ústupky Ruska, nie som si ich vedomý. Nemyslím si, že ruské vyhlásenia, že sú ochotní neokupovať ďalšie časti ukrajinského územia, predstavujú ústupky. Nemyslím si, že ústupkom sú ruské návrhy, aby sme sa stiahli z územia, ktoré Rusko neovláda,“ povedal Zelenskyj podľa agentúry Interfax-Ukrajina. Termín stretnutia s ruskou stranou podľa prezidenta závisí výlučne od Moskvy a Washingtonu.Čítajte viac Vance: Rusi súhlasili s ukrajinskou celistvosťou po vojne
Zelenského dnešné vyjadrenie agentúra spojila s výrokmi amerického viceprezidenta J. D. Vancea, ktorý v rozhovore so stanicou NBC spomínal niektoré ústupky, ktoré podľa neho urobila Moskva. „Myslím si, že Rusi urobili významné ústupky prezidentovi (Donaldovi) Trumpovi prvýkrát po tri a pol roku konfliktu,“ uviedol Vance. Rusko podľa neho preukázalo ochotu k väčšej pružnosti. „Medzi tým, čo uznali, je to, že Ukrajina bude mať po vojne územnú celistvosť,“ uviedol americký viceprezident. Moskva podľa neho tiež uznala, že Ukrajina bude mať po vojne bezpečnostné záruky. Vance pritom poznamenal, že Spojené štáty zohrajú aktívnu úlohu v snahe, aby Ukrajina získala bezpečnostné záruky, znovu však vylúčil účasť amerických vojakov.
Zelenskyj opakovane vyjadril pripravenosť stretnúť sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, na ktorého rozkaz ruské vojská pred viac ako tromi rokmi vpadli do susednej krajiny. Šéf Kremľa však opakovane vyhlásil, že takéto stretnutie musí byť riadne pripravené.
Rusko ponúka bilaterálne stretnutie, ale nie na najvyššej úrovni, poznamenala agentúra DPA. Moskva ponúka schôdzku ministrov zahraničia, ale americký prezident Donald Trump po telefonáte s Putinom – počas stretnutia so Zelenským v Bielom dome pred týždňom – predpokladal, že sa šéf Kremľa stretne s ukrajinským prezidentom osobne. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov nedávno vyhlásil, že Moskva a Kyjev sa musia najprv dohodnúť na mieri. Potom by dohodu mohla spečatiť schôdzka prezidentov, pripomenula DPA.
Tri kolá priamych rusko-ukrajinských rozhovorov v Istanbule neviedli k žiadnemu prielomu ohľadom vyhliadok na vyhlásenie prímeria či uzavretia mieru, strany sa len dohodli na výmene vojnových zajatcov, repatriácii mŕtvych tiel vojakov a tiež na návrate niekoľkých ukrajinských detí k ich rodinám.