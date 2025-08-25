Cez Lamanšský prieliv od januára preplávalo do Británie rekordne veľa migrantov

V nedeľu na britské pobrežie priplávalo na štyroch malých lodiach až 212 migrantov.
K výraznému nárastu počtu evidovaných migrantov dochádza v období, keď verejnosť podľa výskumov verejnej mienky považuje migráciu za najvážnejší problém krajiny. Zároveň pribúdajú protesty proti súčasnej azylovej politike.Čítajte viac V britskom Eppingu to vrie. Protiimigračné nepokoje cielia na hotel s migrantmi, hlásia ranených
Vláda premiéra Keira Starmera sa zaviazala zreformovať azylový systém a do roku 2029 ukončiť systém poskytovania hotelových izieb pre migrantov. Oznámila aj reformy zamerané na urýchlenie odvolacích procesov v azylovom konaní a zníženie počtu nevybavených prípadov, ktorých je viac ako 100 000.
Ministerka vnútra Yvette Cooperová vyhlásila, že chystané zmeny majú za cieľ obnoviť „kontrolu a poriadok“ a súčasný systém označila za „úplný chaos“.
V prieskumoch verejnej mienky aktuálne vedie pravicová strana Reform UK a jej predseda Nigel Farage nedávno predstavil plány na masové deportácie migrantov prichádzajúcich na malých lodiach. Navrhuje vystúpenie z Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, zamedzenie žiadostí o azyl a výstavbu detenčných centier pre 24 000 ľudí. Plánuje sa tiež dohodnúť na denných deportačných letoch s krajinami ako Afganistan a Eritrea.
„Môžme byť milí k ľuďom, môžeme byť milí k iným krajinám, alebo môžeme byť k iným krajinám veľmi tvrdí… Myslím tým, že Trump tento bod pojal pomerne komplexne,“ povedal Farage.
Americký prezident Donald Trump chce z USA deportovať milióny imigrantov, ktorí tam žijú nelegálne a jeho administratíva zvýšila snahu o ich presun do tretích krajín.
Na otázku, či sa neobáva, že žiadatelia o azyl budú zabití alebo mučení, ak budú poslaní do krajín nedodržiavajúcich ľudské práva, Farage odpovedal, že sa viac obáva hrozby, ktorú podľa neho predstavujú žiadatelia o azyl pre Britov. „Nemôžem byť zodpovedný za despotické režimy po celom svete. Ale môžem byť zodpovedný za bezpečnosť žien a dievčat v našich uliciach,“ povedal.