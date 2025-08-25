Vyšla na jeden z najdrsnejších vrcholov sveta, dolu sa zlomenou nohou nedostala. Ruskú alpinistku Nagovicynovú už nezachránia

Podľa ruskej agentúry TASS ide o jednu z najnebezpečnejších hôr sveta. V priebehu niekoľkých hodín tam môže teplota klesnúť na –40 °C a rýchlosť vetra môže dosiahnuť silu hurikánu, horolezci musia počas výstupu prekonať niekoľko ľadových a skalnatých úsekov a stráviť týždne v nadmorskej výške nad 6 000 m, čo výrazne zvyšuje riziko vyčerpania a omrzlín, počas výstupu sa často ocitnú pod lavínou.
Vrchol sa stal miestom tragickej smrti viac ako 100 ľudí a niekoľko expedícií je vedených ako nezvestných. Miera úspešných výstupov zostáva extrémne nízka, podľa štatistík sa každý tretí človek, ktorý dosiahne vrchol, nevráti, uvádza TASS.
„Čakali na príležitosť, aby mohli vzlietnuť. Ale dobré počasie neprišlo,“ vysvetlil hovorca a dodal, že vrtuľník sa dnes vrátil na domovskú základňu a talianski piloti odcestovali späť do vlasti. Ďalšie pátranie bude možné obnoviť až v budúcom roku.
„Taliani boli pripravení letieť a presúvali sa k základnému táboru, keď bolo povolenie (na záchrannú operáciu) bez akéhokoľvek vysvetlenia zrušené,“ povedal organizátor expedície Agostino Da Polenza talianskej agentúre ANSA. Vláda Kirgizska povolenie talianskemu tímu zrušila na poslednú chvíľu počas uplynulej noci.
Vyzdvihnutie tela ruskej alpinistky nebude možné skôr ako v júli 2026 pre zložité poveternostné podmienky, povedal podľa agentúry TASS kirgizský horolezec Nail Muratov.
Muratov uviedol, že organizácia takejto operácie by nebola jednoduchá a vyžadovala by si značné zdroje.
„Bude potrebná skupina najmenej 10–12 vyškolených záchranárov so špeciálnym vybavením, aby sa ľudia mohli navzájom striedať. Budú potrebovať veľké zásoby vody a jedla. Veď aj bežný výstup je kvôli hrebeňom, ktoré sa ťažko prekonávajú, náročná úloha. A budete musieť niesť ľudské telo,“ uviedol.
Horolezecká sezóna na vrcholoch Pobeda a Chan-Tengri trvá v priemere niečo vyše mesiaca – od 10. júla do 15. augusta.
Taliansky horolezec zahynul pri záchrane
Expedícia sa mala tiež pokúsiť dostať dole z hory telo talianskeho horolezca, ktorý zahynul pri pokuse o záchranu svojej ruskej kolegyne. Luca Sinigaglia (49) z Milána je na sociálnych sieťach v Taliansku oslavovaný ako hrdina.
Ruská alpinistka Nagovicynová spolu s dvoma ruskými horolezcami a nemeckým a talianskym kolegom úspešne zdolali vrchol hory, pokladanej za najnebezpečnejšiu sedemtisícovku v postsovietskom priestore, no pri zostupe si žena 12. augusta vo výške 7 000 metrov zlomila nohu, navyše v čase, keď zúrila snehová búrka. Jej kolega v páre jej poskytol prvú pomoc, ponechal stan a spacák a vydal sa do tábora pre pomoc. Nasledujúci deň zranenej doniesli jedlo a pitie a tiež varič s plynovou náplňou. Odvtedy čakala na pomoc, ktorú ale zmarilo zlé počasie.
Natalija sa do hôr vrátila, hoci v roku 2021 jej manžel Sergej Nagovicyn zahynul v Kirgizsku na hore Chan Tengri. Pod rovnakou horou v auguste 2004 zastihla päť českých horolezcov smrť pod lavínou. Celkovo si tragédia vyžiadala 11 obetí – okrem piatich Čechov zahynuli aj traja Rusi a traja Ukrajinci.