Odsúdili ho na doživotie, umožnili mu vstúpiť do armády? Najstrašnejší ruský zločinec možno bojuje proti Ukrajincom

O Gagijevovi sa hovorí ako o najstrašnejšom zločincovi v Rusku v 21. storočí. Napriek tomu sa objavila informácia, podľa ktorej mu umožnili podpísať kontrakt s armádou. Vyjsť spoza mreží výmenou za to, že ho môžu nasadiť do prvej línie bojov, ako ruskí velitelia zvyknú využívať kriminálnikov, ktorí nechcú zostať vo väzení a radšej vstúpia do vojska, ktoré bojuje proti Ukrajincom.
Internetové periodikum Baza ma sociálnej sieti Telegram zverejnilo správu, že Gagijev poslal kamarátovi zvukovú správu, z ktorej vyplýva, že sa nachádza v oblasti, kde sa vedú boje: „Bratku, som slobodný, som vo vojne… Hnusné drony lietajú. Niekedy nám vypnú internet. Objímam ťa, drž sa. Všetkých pozabíjame." (Krátka nahrávka poslaná cez WhatsApp obsahuje niekoľko nepublikovateľných vulgarizmov, ktoré sme upravili.)Čítajte viac Vance: Rusi súhlasili s ukrajinskou celistvosťou po vojne
Baza zdôrazňuje, že zatiaľ nebolo možné potvrdiť, že správu naozaj poslal Gagijev. Právnik, ktorý ho obhajoval, odmietol komunikovať. Trestanecký tábor, do ktorého súd poslal Gagijeva, žiadosť o reakciu ignoroval. Baza pripomína, že odsúdeným na doživotie by armáda nemala umožňovať podpísať kontrakt. Vyplýva to zo spoločného stanoviska troch ministerstiev z júla 2022 (ide o rezorty obrany, vnútra a spravodlivosti).
Mohol si predsa len Džako, ako 53-ročného Gagijeva prezývali komplici, obliecť vojenskú uniformu? Spoľahlivá odpoveď zostáva neznáma, pokiaľ vedenie väznice neposkytne odpoveď. Členka ruskej Rady pre ľudské práva Eva Merkačová sa nazdáva, že Džako naďalej sedí za mrežami: „Doteraz nie je známy ani jeden prípad, keď by bola osoba odsúdená na doživotie poslaná do špeciálnej vojenskej operácie. Neviem o žiadnych takých prípadoch, takže sa zdá, že to nie je pravda," povedala pre server Gazeta.
Ktovie, nedá sa vylúčiť, že Gagijev má ešte dosť z ukradnutých peňazí. A tie by mu teoreticky mohli slúžiť ako úplatok, aby korumpoval tých, čo rozhodovali, keď si podal žiadosť o vstup do armády…
Niekoľko vrážd spáchala organizovaná zločinecká skupina Džaka v Severnom Osetsku, čiže na Kaukaze v Ruskej federácii. Baza píše, že miestni obyvatelia podliehajú panike. Keby bol Džako naozaj na fronte a prežil by vojnu, stal by sa z neho znovu úplne slobodný človek. Obávajú, že by sa mohol vrátiť, pretože sa narodil v jednej tamojšej obci.
Gagijev vytvoril zločinecký gang pred dvadsiatimi rokmi. S kumpánmi vyčíňal od Moskvy až Vladikaukaz, čo je hlavné mesto Severného Osetska. Jeho banda mala približne 50 členov, bezmála 40 z nich bolo tiež odsúdených na doživotie. Zabíjali bankárov aj vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorí sa venovali boju proti organizovanému zločinu.Čítajte viac Ukrajinská expertka: Zelenskyj Trumpovi vysvetľoval, že Rusko nie je také silné
Na Gagijeva dávnejšie vydali v Rusku medzinárodný zatykač. Rakúšania ho zadržali vo Viedni a v júni 2018 vydali do Moskvy. Pre jeho kontakty na vplyvných ľudí v Severnom Osetsku zrejme padlo rozhodnutie, že ho postavia pred vojenský súd v Rostove nad Donom. Džako to bral s nevôľou: „Keby ma súdili v Osetsku, hneď sa dostanem na slobodu. Pretože všetci vedia, že tí, čo boli pri moci, iba požierali peniaze z rozpočtu, naopak, ja som pomáhal ľuďom," vyhlásil vo svojej záverečnej reči na súde v roku 2023.
Na Kaukaze mal Džako povesť muža dvoch tvárí: ako typický mafián, ktorému nerobí problém vraždiť, ale pritom sa štylizuje do pozície dobráka. Šírili sa o ňom správy, že keď ho niekto v núdzi požiadal o pomoc, ochotne vyhovel. Tí, čo si tohto zabijaka idealizovali, rozprávali o ňom ako o osetskom Robinovi Hoodovi.