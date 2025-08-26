ONLINE: Ukrajinci zbierajú peniaze, Kyjevu ich sľubujú politici z 'koalície ochotných'

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 280 dní
6:00 Prúd vysokopostavených návštevníkov v Kyjeve v posledných dňoch podľa AP odráža obavy ohľadom Trumpovho mierového úsilia.
Kanadský premiér Mark Carney v nedeľu navštívil Kyjev, rokoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a prisľúbil pomoc vo výške dvoch miliárd kanadských dolárov. Generálny tajomník NATO Mark Rutte bol v ukrajinskej metropole v piatok.
Nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil v pondelok prišiel do Kyjeva, aby prerokoval, ako môže Nemecko podporiť Ukrajinu v mierovom procese. Zelenskému podľa ukrajinských médií povedal, že spojenci Ukrajiny musia hovoriť o tom, čo sa stane, ak Putin neustúpi a bude chcieť vo vojne pokračovať. Nemecko bude aj naďalej stáť pri Ukrajine, ubezpečil Klingbeil, ktorý podľa ukrajinských médií rokoval so Zelenským tiež o posilnení ukrajinskej protivzdušnej obrany a bezpečnostných zárukách. Kyjev podľa hostiteľa dúfa, že z Nemecka získa ďalšie dva americké protiraketové systémy Patriot a ďalší nemecký systém Iris-T.
Nemecko zachová vojenskú pomoc Ukrajine vo výške deväť miliárd eur ročne, uviedol Klingbeil podľa agentúry AFP. Záväzok sa týka rozpočtov na tento a budúci rok, ako aj nasledujúcich rokov. Vicekancelár v Kyjeve vyzval na prímerie a tiež na poskytnutie spoľahlivých bezpečnostných záruk Ukrajine.
Zhruba polovica z celkovej nemeckej pomoci – 25 z 50 miliárd eur – je vynakladaná na ukrajinských utečencov, poznamenala AFP s odvolaním sa na údaje nemeckého ministerstva financií.
Nórska vojenská a civilná podpora Ukrajiny v boji proti ruskej invázii v hodnote miliárd dolárov bude pokračovať aj v budúcom roku, uviedol v pondelok v Kyjeve nórsky premiér Jonas Gahr Störe. Nórskemu parlamentu navrhne, aby na budúci rok na Ukrajinu vynaložil 8,45 miliardy dolárov. Störe, ktorého krajina susedí s Ruskom, na tlačovej konferencii so Zelenským povedal, že Ukrajina „obhajuje kľúčový princíp“ tým, že sa odmieta zmieriť s ruskou okupáciou svojho územia.
Nórsko v nedeľu sľúbilo približne sedem miliárd nórskych korún na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany. Oslo prispeje Nemecku na dodávku dvoch amerických systémov Patriot, vrátane rakiet, a Nórsko tiež pomáha s obstaraním radaru protivzdušnej obrany, uviedol Störe.
Ruský prezident Vladimir Putin si podľa analytikov myslí, že môže „prečkať“ záväzok západných vlád voči Ukrajine a použiť svoju väčšiu armádu na dobytie ďalšieho ukrajinského územia, zatiaľ čo sa diskutuje o mierových snahách.
Putin v pondelok telefonicky hovoril s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškjánom, uviedol Kremeľ. Rusko a Irán majú blízke vzťahy a Putin tiež prehĺbil väzby s Čínou, Indiou a Severnou Kóreou, pretože západné krajiny sa vo vojne postavili na stranu Ukrajiny. Očakáva sa, že Putin a Pezeškján sa stretnú na budúci týždeň, keď Čína v Tchien-ťine organizuje summit Šanghajskej organizácie pre spoluprácu.