Trump zvažuje uvalenie sankcií na európskych politikov za reguláciu digitálnych služieb

Dôvodom sú sťažnosti, že toto nariadenie obmedzuje slobodu prejavu Američanov a zvyšuje náklady amerických technologických podnikov. Agentúre Reuters to povedali zdroje oboznámené so situáciou. Sankcie by podľa nich pravdepodobne mali podobu vízových obmedzení.
Zahraniční obchodní partneri sa síce často sťažujú na domáce pravidlá, ktoré považujú za nespravodlivé a obmedzujúce, sankcie proti vládnym činiteľom kvôli takýmto pravidlám sú však extrémne zriedkavé, upozorňuje Reuters.
Úlohou DSA je zvýšenie bezpečnosti na internete. Nariadenie okrem iného požaduje, aby veľké technologické spoločnosti viac zasahovali proti nezákonnému a škodlivému obsahu, ako sú nenávistné prejavy či materiály zahŕňajúce sexuálne zneužívanie detí. Washington tvrdí, že EÚ vo svojom boji so škodlivým obsahom uplatňuje „neprimerané“ obmedzenia slobody prejavu a že DSA tieto obmedzenia ešte viac posilňuje.
Minister zahraničia USA Marco Rubio začiatkom augusta nariadil americkým diplomatom, aby vládam a úradom v EÚ intenzívne tlmočili obavy ohľadom DSA a súvisiacich nákladov pre americké podniky. Už v máji Rubio pohrozil embargomi na víza pre osoby, ktoré „cenzurujú“ Američanov, a naznačil, že terčom by mohli byť zahraniční činitelia regulujúci americké technologické podniky.
Európska komisia považuje obvinenia z cenzúry za „úplne neopodstatnené“. „Sloboda prejavu je základným právom v EÚ. Je jadrom DSA,“ uviedla. DSA podľa nej stanovuje pravidlá pre nakladanie s nezákonným obsahom a zároveň chráni slobodu prejavu, píše Reuters.