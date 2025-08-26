Trump sa rozhodol odvolať členku Rady guvernérov amerického Fedu Lisu Cookovú

Prvú Afroameričanku, ktorá kedy zasadla v bankovej rade americkej centrálnej banky, Trump vyzval na rezignáciu už minulý týždeň. Podľa tlačových agentúr tak prezident pokračuje v útokoch na nezávislosť centrálnej banky i jej šéfa Jeroma Powella, ktoré dlhodobo kritizuje kvôli jeho mienke pomalému a nedostatočne razantnému znižovaniu úrokových sadzieb. Ak Trumpov bezprecedentný krok bude napadnutý na súde, môže otestovať hranice moci prezidenta nad nezávislým orgánom menovej politiky, píše Reuters.
Trump v liste Cookovej uviedol, že má na jej odvolanie „dostatočný dôvod“, pretože v roku 2021 v dokumentoch k rôznym hypotekárnym úverom na nehnuteľnosti v Michigane a v Georgii údajne uviedla, že obe sú jej trvalým bydliskom, kde mieni žiť, aby tak získala lepšie úverové podmienky.
Trump vyzval Cookovú na rezignáciu minulú stredu po zverejnení listu šéfa Federálnej agentúry pre financovanie bývania (FHFA) Billa Pulteho, v ktorom nalieha na ministerstvo spravodlivosti, aby Cookovú prešetrilo kvôli možnému hypotekárnemu podvodu. Cooková, ktorú do Rady guvernérov Fedu vymenoval v roku 2022 Trumpov predchodca Joe Biden, má ešte len poskytnúť podrobné informácie k predmetným transakciám.
Hoci je funkčné obdobie guvernérov Fedu nastavené tak, aby trvalo dlhšie ako mandát prezidenta, zákon o centrálnej banke umožňuje odvolať úradujúceho guvernéra „z vážneho dôvodu“, píše agentúra Reuters. Americkí prezidenti však túto stránku zákona nikdy netestovali a zvlášť od 70. rokov minulého storočia väčšinou držali od Fedu ruky preč, aby zaručili dôveru nezávislosti americkej menovej politiky, pripomína Reuters.
Trump v liste obvinil Cookovú z „podvodného a potenciálne zločinného konania vo finančnej záležitosti“ a uviedol, že nemá dôveru v jej „bezúhonnosť“. „Predmetné konanie vykazuje aspoň takú nedbanlivosť vo finančných transakciách, ktorá spochybňuje vašu kompetenciu a dôveryhodnosť ako finančného regulátora,“ dodal Trump, ktorý tvrdí, že má právomoc odvolať člena bankovej rady podľa článku 2 americkej ústavy a zákona o centrálnej banke z roku 1913.
Cooková minulý týždeň oznámila, že ani napriek výzvam prezidenta odstúpiť nehodlá. „Nemám v úmysle nechať sa zastrašiť a odstúpiť z funkcie kvôli niekoľkým otázkam vzneseným v tweete,“ uviedla. „Ako členka Rady guvernérov Fedu plánujem brať všetky otázky týkajúce sa mojej finančnej histórie vážne, a preto zbieram presné informácie, aby som mohla odpovedať na všetky legitímne otázky a poskytnúť fakty,“ dodala.
Vzhľadom na bezprecedentný charakter celej veci nie je podľa Reuters jasné, ako sa bude vyvíjať ďalej. Členovia iných nezávislých amerických inštitúcií, ktorí na súde napadli Trumpove pokusy o ich vyhadzov, museli viesť právne spory na vlastné náklady s neistým výsledkom.
Najbližšie menové zasadnutie Fedu sa koná 16. a 17. septembra.