Nawrocki predstavil vlastný návrh zákona o pomoci Ukrajincom. Situácia sa zmenila, odkázal

Návrh počíta s predĺžením lehoty na získanie poľského občianstva z troch na desať rokov, počas ktorých musí mať uchádzač trvalý alebo dlhodobý pobyt v Poľsku, taktiež stabilný príjem v krajine a nárok na užívanie obytných priestorov.
Legislatívny návrh tiež ráta so sprísnením trestov za nelegálne prekročenie hraníc až na päť rokov väzenia. Obsahuje aj ustanovenia umožňujúce stíhanie šírenia tzv. ideológie banderizmu a dáva na roveň symboly spojené s ukrajinskými nacionalistickými združeniami OUN a UPA so symbolmi nacizmu a komunizmu.
Podľa šéfa prezidentskej kancelárie Zbigniewa Boguckého bol návrh ešte v pondelok večer odovzdaný Sejmu. Bogucki zdôraznil, že riešenie zabezpečí pokračovanie financovania satelitnej internetovej komunikácie pre ukrajinských vojakov a zároveň zavedie prísnejšie pravidlá pre sociálne dávky.
Prezident svoj krok odôvodnil potrebou prispôsobiť právne predpisy aktuálnej ekonomickej a spoločenskej situácii. „Právo, ktoré bolo navrhnuté pred tri a pol rokom, dnes musí byť korigované," vyhlásil. Dodal, že jeho iniciatíva má posilniť bezpečnosť štátu, obmedziť šírenie nepriateľskej propagandy a nastaviť nové podmienky spolužitia s Ukrajinou.