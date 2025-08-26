Eurokomisia schválila injekciu na prevenciu HIV. Na vývoji lieku sa podielal aj český vedec

Liek lenakapavir bude v Európe predávaný pod obchodným názvom Yeytuo. V júni bol schválený aj regulačnými orgánmi v Spojených štátoch, kde je predávaný pod názvom Yeztugo.
Schválenie Európskou komisiou platí pre použitie v 27 členských štátoch Európskej únie a tiež v Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande. Než bude liek sprístupnený pacientom, bude musieť spoločnosť Gilead Sciences dohodnúť ceny a podmienky úhrady so zdravotníckymi systémami v každej krajine.
V Spojených štátoch je katalógová cena lieku Yeztugo od spoločnosti Gilead 28-tisíc dolárov ročne. Niektoré americké poisťovne s úhradou novej injekcie zatiaľ váhajú s odvolaním sa na jej vysokú cenu v porovnaní s generickými liečivami. Analytici predpokladajú, že liek dosiahne do roku 2029 tržby presahujúce štyri miliardy dolárov ročne.
Spomínaná injekcia nie je vakcínou, ale formou prevencie známej ako pre-expozičná profylaxia (PrEP). Od doterajších podobných prípravkov sa odlišuje tým, že jej podanie stačí raz za šesť mesiacov, na rozdiel od každodenného užívania. Sľubuje tiež vysokú účinnosť, podľa štúdií znižuje riziko prenosu HIV u dospelých a dospievajúcich o viac ako 99,9 percenta.Čítajte viac Zásadný prielom v boji proti AIDS: Američania schválili injekciu od Gilead Sciences. Nadšenie krotí cena