Pri Bielom dome zatkli muža, pálil tam americkú vlajku. Trumpa označil za fašistického prezidenta

Americký Najvyšší súd ešte v roku 1989 rozhodol, že pálenie americkej vlajky či akékoľvek jej zničenie je chránené prvým dodatkom ústavy, ktorý garantuje slobodu prejavu.
„Pálim túto vlajku na protest proti tomu nelegálnemu fašistickému prezidentovi, ktorý sedí v tamtom dome,“ povedal muž v pondelok na washingtonskom námestí Lafayette Square v blízkosti areálu Bieleho domu.
Tajná služba Spojených štátov (USSS) oznámila, že muža zadržala kvôli „zapáleniu predmetu“ a odovzdala ho parkovej polícii. Polícia uviedla, že muža zatkla za porušenie predpisu, ktorý zakazuje zakladanie ohňa vo verejných parkoch.
Prezident Trump iba niekoľko hodín predtým nariadil ministerke obrany Pam Bondiovej, aby jej úrad „s vervou“ stíhal ľudí, ktorí americkú vlajku pália pri páchaní iných trestných činov. Výnos zároveň ministerstvu nariaďuje viesť súdne spory, ktoré objasnia rozsah prvého dodatku ústavy v súvislosti s ničením americkej vlajky.
„Keď pálite americkú vlajku, vyvoláva to nepokoje v miere, akú sme doteraz nezažili. Ľudia sa zbláznia,“ povedal Trump pri podpisovaní exekutívneho nariadenia. Šéf Bieleho domu uviedol, že pálenie či iné zneuctenie vlajky bude trestané rokom väzenia bez možnosti predčasného prepustenia.Čítajte viac Je Trump fašista? Odborník na demokraciu by ho takto nenazýval