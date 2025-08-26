USA obvinili Madura z pašovania drog. K brehom Venezuely vyslali vojnové lode, núkajú 50 miliónov dolárov za jeho dolapenie

Uviedla to v utorok agentúra AFP, podľa ktorej krok súvisí s rastúcim napätím so Spojenými štátmi. Tie nedávno vyslali k venezuelským brehom tri vojnové lode, ktoré by sa mali zamerať práve na protidrogové operácie.
Americké úrady tvrdia, že autoritársky prezident Nicolás Maduro je zapojený do pašovania kokaínu do Spojených štátov a patrí medzi vodcu drogovej organizácie Cartel de los Soles. Kvôli tomu americké ministerstvo spravodlivosti na Madura vypísalo odmenu 50 miliónov dolárov. Spojené štáty Madura za prezidenta Venezuely neuznávajú.
Venezuelské úrady ale tvrdia, že aktivitám drogových kartelov zamedzujú a poukazujú na to, že len za tento rok zabavili 53 ton kokaínu. „My tu bojujeme s pašovaním drog, my tu bojujeme s drogovými kartelmi na všetkých frontoch," uviedol minister vnútra Diosdado Cabello, keď oznámil vyslanie vojakov do pohraničných štátov Zulia a Táchira. Maduro potom v televíznom prejave uviedol, že vo Venezuele sa žiadny kokaín nevyrába.
Venezuelskí predstavitelia v posledných týždňoch často hovoria o možnosti, že by Spojené štáty Venezuelu napadli. Maduro tak mobilizuje svojich priaznivcov a cez víkend nechal zorganizovať nábor do milícií.
Podľa americkej tlače by vojnové lode vyslané k venezuelským brehom mali plniť predovšetkým spravodajské úlohy. Pentagon a Biely dom však podľa informácií médií zvažujú aj vojenské údery na drogové kartely, ktoré Spojené štáty zaradili na zoznam teroristických organizácií.