Nová ukrajinská premiérka má čo vysvetľovať. Jej brat žije v Británii, patrí do „bataliónu Monaco“

Informoval o tom portál Idnes. V médiách sa už dlho objavovali dohady, že Vitalij Svyrydenko sa usadil vo Veľkej Británii, kde mal študovať a kúpiť si nehnuteľnosti.
Sama premiérka to priznala počas modlitebných raňajok s novinármi: „Žije v zahraničí,“ odpovedala na otázku reportérky Rádia Svoboda. Dodala, že brat z Ukrajiny neodišiel až počas vojny, ale ešte pred jej vypuknutím.
Vitalij bol aktívny aj v politike – pôsobil ako zastupiteľ Černihivskej oblastnej rady, kde začínala aj kariéra jeho sestry. Podľa ukrajinských médií sa Julija Svyrydenková obávala, že sa jeho príbeh dostane na verejnosť, pretože spoločnosť vníma odchod prominentov zo štátu s veľkým pohŕdaním.
Skupinu oligarchov, politikov či športových funkcionárov tzv. „buffoonárov“ (slovo vychádza z talianskeho a anglického „buffoon“ (šašo, klaun) a často označuje menej kompetentnú alebo skorumpovanú postavu v pozadí športových podujatí – pozn. red.), ktorí po invázii odišli žiť do zahraničia, verejnosť ironicky nazýva „batalión Monaco“.
Do kauzy sa zapojila aj poslankyňa Marjana Bezuhlová, ktorá si neodpustila viacero poznámok. „Za správanie jej brata zodpovedá len on sám. Mnoho ľudí má brata alebo sestru, ktorých správanie nezodpovedá našim hodnotám. Ale kto vychováva deti? Rodičia. Svetonázor detí je priamym výsledkom etiky a postoja rodičov k štátu. U politikov to môže slúžiť ako žiarivý príklad toho, čo hovoria na verejnosti,“ uviedla Bezuhlová.
Zelenského favoritka
Svyrydenková, bývalá ministerka hospodárstva a dlhoročná favoritka prezidenta Zelenského, sa stala premiérkou v polovici júla, keď nahradila Denysa Šmyhala. Do funkcie vstupovala s reputáciou skúsenej vyjednávačky a lojálnej podporovateľky prezidentskej kancelárie.Čítajte viac Hovoria o nej, že je ako tank. Vyhýba sa vplyvu oligarchov. Akú vzácnu vlastnosť má budúca ukrajinská premiérka?
Len týždeň po jej nástupe sa však v Kyjeve konali najväčšie protivládne protesty od začiatku vojny. Tisíce ľudí vyšli do ulíc na znak nesúhlasu s návrhom obmedziť nezávislé protikorupčné inštitúcie. Vláda nakoniec pod tlakom verejnosti i západných spojencov od plánov ustúpila, no podozrenia z autoritárskych snáh poškodili obraz prezidenta Zelenského.
Ani samotná premiérka sa neteší vysokej podpore. Podľa prieskumu Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie ju pozná menej než polovica Ukrajincov a viac ako tri štvrtiny respondentov neočakávajú od jej vlády žiadne výsledky.Čítajte viac Morálna prehra Zelenského. Chránil svojich ľudí obvinených z korupcie?