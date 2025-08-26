Kto stojí za údermi na Družbu, ktoré nahnevali Orbána? Maďar, čo prevzal velenie nad samovražednými vtákmi

Hrdina Ukrajiny so zlatou hviezdou
Pred vpádom Putinovho vojska na Ukrajinu Brovdi úspešne podnikal. Firma, ktorú založil, sa stala najväčším ukrajinským exportérom obilia do Číny. Po ruskej invázii vstúpil do armády a už na jar 2022 vytvoril prvý oddiel aerorozviedky využívajúci bezpilotné lietadlá. Pomenovali ho po ňom Vtáky Maďara. Najprv to bol iba prápor, neskôr pluk a od decembra 2024 brigáda (v ozbrojených silách zvykne mať 3-tisíc až 5-tisíc príslušníkov).
Toto leto zažil Brovdi dve významné udalosti. Deviateho augusta oslávil 50. narodeniny, tretieho júna ho prezident Volodymyr Zelenskyj vymenoval do funkcie veliteľa bezpilotných systémov ukrajinskej armády.
A v máji tohto roku sa Brovdi tiež mohol potešiť: Zelenskyj mu udelil najvyššie štátne vyznamenanie Hrdina Ukrajiny so zlatou hviezdou. „Dostáva ho za osobnú odvahu a hrdinstvo prejavené pri obrane suverenity štátu a územnej celistvosti Ukrajiny a za nezištnú službu ukrajinskému ľudu," informovala vtedy prezidentská kancelária.
Rusi sa obávajú Maďara
Môžeme len špekulovať, či Brovdi vnukol Zelenskému myšlienku udrieť na Družbu, alebo idea vznikla v sídle hlavy štátu. Faktom je, že Ukrajinci trikrát zaútočili na ropovod až po nástupe nového šéfa bezpilotných systémov.
Isté je, že odkedy major prezývaný Maďar riadi nasadzovanie dronov, dajú sa jednoznačne vidieť zmeny v ukrajinskej stratégii. Poukázali na to aj ruskí vojnoví blogeri. Nové priority, ktoré si stanovil Brovdi, pritom považujú za nebezpečné. Ukrajinská agentúra UNIAN upozornila, že títo Rusi na sociálnych sieťach vyjadrujú veľké znepokojenie nad pribúdajúcimi útokmi proti ruským operátorom dronov. Sťažujú sa, že na nich poľujú ako na divú zver.
„Nepríjemné správy z frontu. Ukrajinci oslabili útoky na našu logistiku a všetky sily vrhli na likvidáciu našich operátorov dronov," napísal vojenský bloger Alexandr Charčenko. „Maďar presne vie, čo treba urobiť. Teraz má dostatočnú autoritu na to, aby získal ďalšie peniaze na poľovačku na nás. Maďar je nebezpečný a profesionálny nepriateľ," zdôraznil ďalší ruský bloger Andrej Medvedev.
UNIAN dodala, že Brovdi presadzuje stratégiu, podľa ktorej sa treba zamerať viac na likvidáciu ruských vojakov ako na ich zbrane, pretože v takom prípade budú mať problémy s dopĺňaním stavu svoje armády.
Ropovod oddychuje. Rusáci domov!
Brovdi zakaždým ako prvý z ukrajinských ozbrojených síl informoval o útokoch na Družbu. Nezvykne písať o takzvaných samovražedných dronoch, ale o vtákoch alebo vtáčikoch, ktoré zaútočili na ciele v Rusku. Využíva sociálnu sieť Telegram. Nevyhýba sa expresívnym výrazom, keď píše, že „pátra po ruských červoch". „Ropovod oddychuje," ironicky napísal po jednom z úderov. „Nočná návšteva vtákov. Červy neopravia ropovod do 48 hodín," podotkol v ďalšom prípade.Čítajte viac Tretí útok na ropovod Družba. Trump Orbánovi: Viktor, som veľmi nahnevaný, povedzte to aj Slovensku
„Ruszkik haza!" zdôraznil Brovdi po poslednom údere na Družbu v noci z 21. na 22. augusta. Ukrajinský major maďarskej národnosti použil maďarské slová pri príležitosti 57. výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy do niekdajšieho Československa. „Rusáci domov!" znie presný preklad do slovenčiny. Tento nápis maľovali na budovy aj na sovietske tanky Slováci a Česi bezprostredne po okupácii 21. augusta 1968.
Bude Orbán hrať s tzv. ukrajinskou kartou?
Zelenskyj už nepriamo priznal, že údery proti Družbe sú namierené nielen proti energetickej infraštruktúre Ruska, ale ide aj o revanš za odmietavý postoj maďarskej vlády k snahe Ukrajiny o vstup do EÚ. Premiér Viktor Orbán a šéf diplomacie Péter Szijjártó vyjadrili silnú nevôľu nad opakujúcim sa ostreľovaním ropovodu.
Aj keby ustali ataky na Družbu, dá sa očakávať, že Orbán sa k nim vráti počas predvolenej kampane (parlamenté voľby v Maďarsku sa uskutočnia v apríli 2026). Pred voličmi rád hrá s takzvanou ukrajinskou kartou a prerušenie dodávok ropy im asi rád pripomenie o niekoľko mesiacov ako ohrozenie národnoštátnych záujmov. Nateraz je otázne, či sa Orbán udrží pri moci, pretože prieskumy verejnej mienky predpovedajú volebné víťazstvo opozičnému lídrovi Péterovi Magyarovi.
Robert (Maďar) Brovdi a hala jednej z fabrík na Ukrajine, v ktorej vyrábajú tzv. samovražedné drony. Fofo:Ptici Maďara/SITA/APEfrem Lukatsky