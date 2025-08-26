Pravda Správy Svet Žiadne nájomné, ale vlastníctvo. Trump navrhol odkúpiť pozemky v Južnej Kórei, na ktorých stoja americké základne

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že chce, aby Spojené štáty vlastnili pozemky v Južnej Kórei, na ktorých sú americké vojenské základne. Trump sa tak vyjadril počas tlačovej konferencie so svojim juhokórejským partnerom I Če-Mjongom v Bielom dome, uviedli agentúry AFP a Jonhap a televízia BBC.

26.08.2025 14:05
Donald Trump / I Če-Mjong / Foto: ,
Americký prezident Donald Trump (vpravo) počas stretnutia so svojim juhokórejským partnerom I Če-Mjongom v Bielom dome, 25. augusta 2025
„Jednou z vecí, ktoré by som chcel urobiť, je požiadať ich, aby nám poskytli vlastníctvo pozemkov, na ktorých máme veľkú pevnosť… Minuli sme veľa peňazí na výstavbu a Južná Kórea prispela určitou sumou, ale rád by som zistil, či by sme sa mohli zbaviť nájomnej zmluvy a získať vlastníctvo pozemkov, na ktorých máme obrovskú vojenskú základňu,“ uviedol americký prezident.

Trump za jasotu kongresmanov: Amerika je späť (Archívne video)
Video

Trump zároveň zdôraznil, že v Južnej Kórei sa nachádza približne 40-tisíc amerických vojakov, a vojenské vzťahy medzi krajinami označil za dobré.

Šéf Bieleho domu uviedol, že Washington a Soul „sa navzájom potrebujú“ a odvolával sa na obchodné partnerstvo medzi nimi. „Milujeme to, čo robia, milujeme ich výrobky, milujeme ich lode, milujeme veľa vecí, ktoré vyrábajú,“ vyhlásil Trump. Dodal, že Kórea potrebuje ropu a plyn a USA s ňou chcú ďalej obchodovať.

Juhokórejský líder ocenil Trumpove snahy „dosiahnuť mier“, a to predovšetkým v spojitosti s vojnou na Ukrajine. I dodal, že si želá mier aj na Kórejskom polostrove. Trump predtým naznačil, že by sa tento rok rád stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

Trump diktuje Ukrajine podmienky. Prijme ich Kyjev?
Video
