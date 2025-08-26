Saar: Západné ľavicové vlády sa Izraelu snažia vnútiť palestínsky štát.

„Ľavicové vlády v rôznych krajinách vrátane Francúzska, Británie, Kanady a Austrálie sa snažia vnútiť Izraelu palestínsky štát,“ vyhlásil podľa svojej kancelárie Saar na Konferencii prezidentov hlavných amerických židovských organizácií v New Yorku.
Podľa neho ak by Izrael dovolil vzniknúť palestínskemu štátu, „bola by to samovražda“. Viaceré krajiny vrátane Austrálie, Spojeného kráľovstva, Francúzska a Kanady nedávno oznámili, že plánujú v septembri na Valnom zhromaždení OSN uznať štátnosť Palestíny.
Izraelský minister zahraničných vecí tvrdí, že Izrael je v lepšej strategickej pozícii ako pred dvoma rokmi, pričom podľa TOI poukázal na izraelské úspechy voči takzvanej iránskej „osi odporu“ – skupine militantných organizácií v regióne podporovaných Iránom, ktoré sú zamerané proti Izraelu.
„Niekdajšie ozbrojené obliehanie Izraela sa mení na pokus o politické obliehanie, a to s jasným cieľom: vnútiť nám palestínsky štát,“ vyhlásil.Čítajte viac Západ mení postoj k Palestínčanom. Dočkajú sa vlastného štátu?
Šéf izraelskej diplomacie sa počas návštevy USA stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ministerkou vnútornej bezpečnosti Kristi Noemovou, ako aj s lídrami Americko-izraelského výboru pre verejné záležitosti. Taktiež sa stretne s podporovateľmi Izraela zo židovských a kresťanských komunít.
Izrael znížil úroveň svojich diplomatických vzťahov s Brazíliou
Izrael znížil úroveň svojich diplomatických vzťahov s Brazíliou po tom, ako tamojšia vláda odmietla odobriť nového izraelského veľvyslanca. Oznámila to v utorok hovorkyňa izraelského ministerstva zahraničných vecí.
„Kritický a nepriateľský postoj Brazílie voči Izraelu, ktorý trvá od 7. októbra (2023), sa ešte viac zostril, keď brazílsky prezident prirovnal konanie Izraela ku konaniu nacistov,“ uvádza izraelský rezort diplomacie.
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva prirovnal začiatkom roka 2024 izraelskú vojenskú operáciu v Pásme Gazy k holokaustu. Izraelsky minister zahraničných vecí Jisrael Kac ho následne označil za nežiaducu osobu.
Zároveň si vo februári 2024 predvolal brazílskeho veľvyslanca Frederica Meyera do pamätného centra holokaustu Jad Vašem v Jeruzaleme, kde ho verejne pokarhal v hebrejčine bez prítomnosti prekladateľa.Čítajte viac Pácha Izrael v Pásme Gazy genocídu? Expert na holokaust v tom má jasno
Brazílska vláda to vnímala ako verejné poníženie a v dôsledku toho veľvyslanca z Izraela stiahla. Teraz zase odmietla schváliť Galiho Dagana ako nového izraelského veľvyslanca v Brazílii.
Hovorkyňa izraelského ministerstva zahraničných vecí zdôraznila, že napriek týmto incidentom a rozhodnutiu znížiť úroveň diplomatických vzťahov zostáva rezort diplomacie v „úzkom kontakte s mnohými priateľmi Izraela v Brazílii“.