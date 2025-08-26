Festivalom v USA sa prehnala púštna búrka. Zničila „Čierny mrak“ ukrajinského umelca

Inštalácia, ktorú do Spojených štátov presunuli z Kyjeva, bola zničená v nedeľu – v prvý deň svojej existencie a zároveň v Deň nezávislosti Ukrajiny. Vtedy sa cez oblasť Black Rock Desert v nevadskej púšti prehnal náhly víchor s rýchlosťou orkánu.
„Aj keď na papieri a podľa výpočtov mala (inštalácia) vydržať aj takúto búrku, realita ukázala opak,“ napísal generálny producent Vitalij Dejnega na sieti Facebook. Dodal, že inštalácia odolávala náporu vetra 15 minút, nakoniec mu však podľahla a teraz je úplne zničená.
Čierny mrak bol 30 metrov dlhý a 15 metrov vysoký, vážil takmer osem ton a bol vyrobený zo štyroch kilometrov látky. Ako pripomienka ruskej invázie na Ukrajinu z neho šľahali blesky a duneli hromy. Okrem toho vydával aj zvuky delostreleckej paľby, výbuchov, dronov a vojenských vozidiel.
Inštalácia, ktorá sa mala stať vrcholom ukrajinskej prítomnosti na festivale Burning Man, sa napriek svojej krátkej existencie podľa vyhlásenia veľvyslanectva stala sa jedným z najväčších a najnezvyčajnejších diel na podujatí a získala si stovky nadšených reakcií účastníkov.
„Každému návštevníkovi je tak jasné: Čierny mrak nie je o búrke, ale o hrozbe. Socha je jedinečnou vizuálnou metaforou neviditeľných, no obrovských nebezpečenstiev, ktorým čelí ľudstvo. Aj keď stál v púšti len jeden deň, už sa stal jedným z najvýraznejších a najemotívnejších diel festivalu Burning Man,“ dodal Dejnega.