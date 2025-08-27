Expert: Koniec Starlinku pre Kyjev? Poľský prezident Nawrocki využíva Ukrajincov na boj s Tuskovou vládou

Ako by ste opísali vzťah poľského prezidenta Karola Nawrockého k Ukrajine? Hlava štátu sa napríklad v minulosti vyjadrila, že je proti vstupu Kyjeva do NATO a v súčasnosti nepodporuje ani jeho členstvo v Európskej únii.
Nawrockého postoj k Ukrajine vychádza z názorov poľských nacionalistických kruhov. Tie majú k susedovi komplikovaný vzťah, čo je ovplyvnené mnohými historickými otázkami. Okrem toho sú voliči strany Právo a spravodlivosť (PiS) a Nawrockého najmä z vidieka a menších sídiel. A tam už do istej miery funguje akási averzia voči Ukrajincom, čo sa deje aj v Česku. Ľudia majú predstavu, že utečenci len poberajú sociálne dávky. V poľskom prostredí hrá rolu aj ďalší dôležitý faktor. Vzhľadom na silný poľnohospodársky sektor majú roľníci obavy z dovozu ukrajinského obilia, čo okrem iného viedlo k blokácii hraníc. Nawrocki všetky tieto veci využil v prezidentskej kampani. Potreboval získať voličov krajne pravicovej Konfederácie a Grzegorza Brauna, čo bol v podstate ultranacionalistický a antisemitský kandidát na hlavu štátu, ktorý, myslím si, niekde strhol ukrajinskú vlajku. Nawrocki bol teda v kampani pomerne protiukrajinský a v úrade v tom v zásade pokračuje. Samozrejme, presne neviem, nakoľko to plynie z nejakého presvedčenia a nakoľko to je politická taktika. Možno je to oboje.
Ako Nawrocki vníma Rusko a vojnu proti Ukrajine?
Ako poľskí vlastenci a nacionalisti. Majú k Rusku negatívny vzťah a je ich úhlavným nepriateľom. Aj v nacionalistických kruhoch sa nájdu ľudia, ktorí pozitívne vnímajú šéfa Kremľa Vladimira Putina. No tí sú naozaj na úplnom politickom okraji. PiS však patrí k trumpovcom a Nawrockého v kampani americký prezident podporil. Samozrejme, v týchto kruhoch vládne aj istá dezilúzia z Donalda Trumpa, ktorá je daná jeho vzťahom k Rusku. Ale poľskí trumpovci majú tendenciu veci interpretovať tak, že šéf Bieleho domu to všetko vyrieši, a ak sa dohodne nejaké mierové usporiadanie, územná celistvosť Ukrajiny je aj tak nerealistický cieľ.Čítajte viac Pomôže Trump Ukrajine alebo ju opustí? Expert: Prezident USA sleduje vlastné ciele
Čiže Nawrocki nie je proruský, ako mu vyčítajú niektorí kritici. Je možné ho označiť za antiukrajinského?
Ako som vravel, neviem to celkom posúdiť. Ale z kampane si Nawrocki niektoré postoje preniesol do úradu. Nepáči sa mi, že si berie Ukrajincov ako rukojemníkov v rámci mocenského boja s vládou Donalda Tuska. Vidíme už politický zápas pred voľbami. Tie sa majú konať až v roku 2027, ale PiS by to chcela urýchliť. Čiže ja vnímam Nawrockého vzťah k Ukrajine ako súčasť vnútropolitického zápasu, nie primárne z dôvodu, že by mal niečo osobne proti Ukrajine. Ale, samozrejme, nemôžeme zabudnúť na históriu. V roku 1919 viedli Poľsko a Ukrajina regulárnu vojnu, ktorá si vyžiadala možno až desaťtisíce obetí. V poľskej historickej pamäti sú zapísaní kozáci, ktorí sú vnímaní ako barbari, ktorí zabíjali poľských šľachticov a znásilňovali ich ženy. A, samozrejme, je tu masaker vo Volyni, kde v roku 1944 povraždili ukrajinskí nacionalisti príslušníkov poľskej menšiny.Čítajte viac Veľvyslankyňa EÚ na Ukrajine: Putin vôbec nemá záujem o mier
Poľská vláda tvrdí, že keď Nawrocki vetoval zákon, ktorý mal predĺžiť výplatu prídavkov na deti vojnových utečencov z Ukrajiny, tak od 1. októbra nebude Varšava môcť naďalej platiť Kyjevu satelitné pripojenia na internet od firmy Starlink. Prezident navrhol vlastný zákon, ktorý zásadne sprísňuje udelenie sociálnych dávok a získanie poľského občianstva, a vraví, že parlament to môže vyriešiť. Starlink je však pre ukrajinskú armádu veľmi dôležitý. Už sme hovorili o jeho vzťahu k Ukrajine, ale záleží Nawrockému na pomoci Kyjevu?
Využívanie Starlinku je pre Ukrajinu, samozrejme, kľúčové. Naozaj ma hnevá to, že Kyjev by tieto služby mohol stratiť. Čo sa týka vojenskej pomoci Ukrajine, tak Poliaci jej toho už tak veľa neposielajú. Myslím si, že zbrane tam viac smerujú už v rámci komerčných kontraktov, ktoré platia napríklad Dáni či Nemci. V Poľsku je však stále v Rzeszówe hlavný logistický uzol, cez ktorý idú veci na Ukrajinu. Samozrejme, vláda vo Varšave výrazne zbrojí a zaznamenal som aj istú kritiku, že príliš myslí na seba a že nejaké zbrane by ešte stále mohla poslať aj na Ukrajinu. A ak sa vrátim k návrhom Nawrockého, tak istú logiku dáva, že dávky by dostávali len Ukrajinci, ktorí pracujú. No keď si niektorí utečenci nenájdu robotu, neznamená to, že sú automaticky leniví. Ako som už vravel, nepáči sa mi, že sa z toho robí politická vec, že Nawrocki zatiahol Ukrajincov do politického boja a vzal si ich ako rukojemníkov.
Varšava rieši aj možný zákaz používanie takzvaných banderovských symbolov, mali by byť na jednej úrovni s nacistickými a komunistickými symbolmi. Kyjev avizuje, že to bude mať vplyv na vzťahy Ukrajiny a Kyjeva. Nakoľko je to problém?
Určite je to problém, je to jednoducho nešťastné. Činy banderovcov sú v Poľsku dodnes mimoriadne citlivá téma. Samozrejme, aj na Ukrajine sú ľudia, ktorých môžeme označiť za fašistov a nacistov. Ale keď sa Ukrajinci hlásia k banderovskej tradícii, neznamená to, že podporujú etnické čistky. Pre 95 percent z nich je to symbol boja za slobodu a nezávislosť. Problémy s tým súvisiace neraz interpretujú tak, že to Poliaci preháňajú. Dokonca som sa stretol s tvrdeniami, že to všetko bola nejaká propaganda, že agenti Moskvy sa preobliekli za banderovcov. Najmä ľudia na západnej Ukrajine bežne používajú červeno-čiernu vlajku. Problémom je, že nie sú schopní pochopiť, že pre iné národy to môže byť skutočne niečo negatívne. Sú tu pokusy o poľsko-ukrajinské zmierenie v týchto otázkach. Prezidenti Volodymyr Zelenskyj a Andrzej Duda si pripomenuli aj masaker vo Volyni. Ale Poliakom sa to zdá málo a nacionalisti by chceli, aby Ukrajinci prijali ich interpretáciu. A teraz sa to začína opäť zneužívať.