Pavel: Je predčasné si myslieť, že mier na Ukrajine je na dosah

Neochota Ruska ukončiť vojnu na Ukrajine stále viac podľa českého prezidenta Petra Pavla potvrdzuje, že ide o súčasť jeho dlhodobej stratégie. Hoci iniciatíva amerického prezidenta Donalda Trumpa znamená posun, je predčasné si myslieť, že mier nastane čoskoro. Povedal to v utorok počas prijatia českých diplomatov na Pražskom hrade. Vyjadril tiež nádej, že Česko bude mať jednotnú zahraničnú politiku aj po voľbách, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

26.08.2025 16:25
„Iniciatíva Trumpa znamená dôležitý posun. Je ale rozhodne predčasné si myslieť, že mier je na dosah. Rusko bude naďalej hrať falošnú hru,“ podotkol Pavel. Kľúčové podľa neho teraz je, aby západné krajiny dokázali Ukrajine poskytnúť dôveryhodné záruky, že sa ruský útok nebude opakovať a podporili taký mier, ktorý nebude len odrazom hrubej sily alebo odmenou agresora.

Pripomenul, že EÚ čelí mocenskému súpereniu a je tiež vystavená fragmentácii svetovej ekonomiky. „Nemôžeme byť preto len spoločenstvom, ktoré vzniklo primárne do pekného počasia, s neustále nedokončeným vnútorným trhom a rozhodovacími procesmi, ktoré nie vždy v krízach fungujú,“ apeloval prezident. Dodal, že budúcnosť Ukrajiny nemôže byť Česku ľahostajná. ČR bude jej cestu do EÚ naďalej podporovať, dodal.

Hoci rôzne politické strany môžu záujmy ČR vnímať odlišne, Pavel verí, že česká zahraničná politika zostane jednotná aj po voľbách do Poslaneckej snemovne v októbri. Podotkol, že prezident nemôže byť len takzvaným potvrdzovateľom akejkoľvek politickej vôle, preto ak by by smerovala proti základným bezpečnostným a strategickým záujmom ČR, zasiahol by.

„Často sa špekuluje, akú rolu môže prezident zohrať po voľbách. Môj postoj je jasný. K menovaniu vlády chcem pristúpiť s rešpektom k ústave a s pokorou k vôli voličom. Zároveň vnímam, že v dnešnej zložitej dobe, keď verejný priestor zahlcujú cielené nepravdy, mám s oporou mandátu zodpovednosť prispieť k tomu, aby sa oficiálnou politikou nestal postoj, ktorý by viedol k priamemu ohrozeniu bezpečnosti našej krajiny. Spochybňovanie našich kľúčových spojeneckých záväzkov v NATO či popieranie základov našej prosperity, ktorým je členstvo v EÚ, považujem za program, ktorý je pre Česko jednoznačne škodlivý,“ naznačil svoj postup po voľbách prezident Pavel.

