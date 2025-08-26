Aké záruky poskytnú USA Ukrajine? Podľa Financial Times leteckú a spravodajskú podporu

Americký prezident Donald Trump minulý týždeň oznámil európskym lídrom, že USA sa budú podieľať na „koordinácii“ bezpečnostných záruk pre povojnovú Ukrajinu.
Kyjev svojich spojencov už dlhšie vyzýva na poskytnutie bezpečnostných záruk, ktoré by mali Rusko odradiť od ďalších útokov po uzavretí mierovej dohody. Záruky po skončení bojov Ukrajine prisľúbila tzv. koalícia ochotných pod vedením Francúzska a Británie. Európski lídri však neverejne pripustili, že svoje jednotky na Ukrajinu nasadia len v prípade, že im Spojené štáty poskytnú podporu.
Vysokopostavení americkí predstavitelia podľa zdrojov FT v rámci viacerých diskusií informovali európskych partnerov, že Washington je pripravený na misii participovať svojimi „strategickými prostriedkami“. Spojené štáty sú ochotné poskytnúť spravodajské, monitorovacie a prieskumné kapacity, ako aj prostriedky protivzdušnej obrany a schopnosti v oblasti riadenia a velenia. USA však podľa zdrojov naďalej odmietajú nasadenie vlastných vojakov na ukrajinské územie.Čítajte viac Ako sa môže skončiť vojna na Ukrajine? Toto je päť možných scenárov
Prípadná povojnová podpora by podľa zdrojov zahŕňala poskytnutie amerických lietadiel, logistiku a pozemné radary, ktoré by pomáhali v prípade vyhlásenia bezletovej zóny a podieľali by sa aj na protivzdušnej obrane krajiny. Pokročilé spravodajské, sledovacie, veliteľské a riadiace spôsobilosti USA by tiež umožnili satelitné monitorovanie prímeria a efektívnu koordináciu nasadených západných síl.
Zdroje FT uviedli, že ponuka zo strany USA ešte nie je definitívna a môže byť odvolaná. Podľa britského denníka však predstavuje významnú zmenu postoja Trumpovej vlády, ktorá ešte začiatkom tohto roka poskytnutie bezpečnostných záruk pre Ukrajinu vylučovala.
FT ďalej s odvolaním na tri zdroje píše, že západné štáty už načrtli predbežný plán pre povojnovú Ukrajinu. Spojenci navrhujú na dohodnutej kontaktnej línii zriadiť demilitarizovanú zónu, na ktorú by mali dohliadať mierové jednotky. Tie by vyslal tretí štát, na ktorom by sa spoločne dohodli Ukrajina a Rusko.
Za demilitarizovanou zónou by nasledovala hranica strážená ukrajinskými jednotkami vycvičenými štátmi NATO. Európske sily by boli nasadené hlbšie v ukrajinskom území a slúžili by ako tretia línia obrany.