Mierili sme na kameru Hamasu, tvrdí Izrael. Päť mŕtvych novinárov podľa armády nebolo cieľom

Izraelské jednotky sa v pondelok v Násirovej nemocnici v Pásme Gazy snažili zasiahnuť kameru používanú hnutím Hamas na sledovanie izraelských vojakov, uviedla v utorok podľa agentúr izraelská armáda s odvolaním sa na predbežné vyšetrovanie útoku.

26.08.2025 19:12
Izrael, Palestína, zabitá novinárka, Mariam Dagga Foto:
Na fotografii od rodiny osoba ukazuje zakrvavený fotoaparát, ktorý niesla 33-ročná nezávislá novinárka Mariam Dagga, keď bola v pondelok 25. augusta 2025 zabitá pri dvojitom izraelskom útoku na nemocnicu Nasser v južnom pásme Gazy.
Pri úderoch na nemocnicu bolo zabitých šesť členov Hamasu, tvrdí armáda s tým, že päť novinárov, ktorí pri útoku tiež zahynuli, nebolo terčom útoku.

Izraelská armáda vykonala v pondelok dvojitý úder na Násirovu nemocnicu v Chán Júnise a zabila pri ňom najmenej 20 ľudí vrátane piatich novinárov, ktorí spolupracovali s agentúrami Reuters a AP, televíznou stanicou Al-Džazíra či serverom Middle East Eye (MEE). Prvý úder zasiahol horné poschodie nemocnice, pričom o niekoľko minút neskôr, keď na miesto dorazili novinári a záchranári v oranžových vestách, zasiahol rovnaké miesto budovy druhý úder. Agentúre AP to v pondelok povedal šéf detského oddelenia Ahmad Farrá.

Taktika dvojitých úderov (double tap strikes) je nezlučiteľná so správaním profesionálnej, právne poučenej a riadne vycvičenej vojenskej sily, povedala stanici NBC News profesorka Janina Dillová z Oxfordskej univerzity, kde sa špecializuje na právo a etiku v kontexte vedenia vojnových operácií. Zámerný druhý úder, ktorý po niekoľkých minútach mieri na miesto prvého útoku a zasahuje tak osoby, ktoré sa na mieste zhromaždili, vrátane záchranárov a civilistov, môže podľa Dillovej poukazovať na možné spáchanie vojnového zločinu.

Útok odsúdili OSN, EÚ, Británia, Francúzsko a ďalšie krajiny. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu útok už v pondelok označil za tragickú nehodu.

Izrael však zasahuje nemocnice aj novinárov v Pásme Gazy opakovane, za čo čelí silnejúcej medzinárodnej kritike. Napríklad OSN či Európska únia tento mesiac odsúdili zabitie štyroch novinárov televíznej stanice Al-Džazíra, vrátane známeho reportéra Anasa Šarífa, tiež pri údere na nemocnicu. Izrael uvádza, že sa Šaríf v minulosti pripojil k ozbrojenému krídle teroristickej organizácie Hamas. Podľa organizácie Výbor na ochranu novinárov (CPJ) ale Izrael pre toto tvrdenie nepredložil hodnoverné dôkazy.

