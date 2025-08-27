Lekári vyšetrovali Lukašenka dva dni. Dajte môj zdravotný záznam tajným službám, odkázal diktátor

„Už nemá rovnaký hlas, ťažko sa mu hovorí, nedočkáte sa!" V januári tohto roku počas porady s ministrami Lukašenko v jednej vete najprv zhrnul, čo o ňom rozprávajú jeho neprajníci a okamžite im odkázal, že sa mýlia, keď vidia nad ním prízrak smrti. Teraz sa vrátil k svojmu zdravotnému stav na tlačovke: „Niekedy píšu, že Lukašenko je chorý a umiera. Nedávno som prvýkrát v živote dva dni absolvoval kompletné lekárske vyšetrenie. Všetko je v poriadku."
Lukašenko zdôraznil, že klebety roznášajú tí, čo utiekli z Bieloruska, pričom tvrdil, že o jeho zdravie sa zaujímajú viaceré tajné služby, dokonca aj zo spriatelených štátov. „Dva dni! Čo mi už len neurobili. Ešte sa mi aj do mozgu dostali. Nevadí mi odovzdať všetky výsledky a nech ich zverejnia," pokračoval. „Lukašenko je pripravený poskytnúť zahraničným tajným službám svoj zdravotný záznam," znel titulok správy, ktorý použila štátna tlačová agentúra BELTA.Čítajte aj Americkí diplomati odviezli z Minsku troch oslobodených väzňov. Prečo sa Trump rozhodol otepliť vzťahy s Lukašenom po ich rokoch na bode mrazu?
Aká je pravda, vedia jedine lekári, ktorí vyšetrovali Lukašenka, a samozrejme ešte on. Môžeme špekulovať o tom, že má zvýšený krvný tlak a možno problémy so srdcom. Odhaduje sa totiž, že samozvaný líder vysoký okolo 190 centimetrov môže vážiť až 150 kilogramov. Kedysi štíhly muž výrazne pribral v ostatných rokoch. Zvlášť je to vidieť, keď nemá na sebe sako, ale objaví sa iba v košeli. Občas sa aj trochu chveje. Opoziční politici a analytici si už nejaký čas tiež všímajú, že sa počas rozprávania zadýcha, aj keď sedí. Nezaujatý človek však pri pozeraní videonahrávok s Lukašenkom nezistí nič znepokojujúce z pohľadu laika.
Analytik Arťom Šrajbman sa nazdáva, že pretrvávajúci záujem mnohých Bielorusov o zdravotný stav diktátora súvisí s tým, že vidia jediný spôsob, ako by mohol prestať vládnuť. „Po toľkých rokoch snaženia, zápasu a protestov, že sa niečo môže zmeniť, zostala pre veľký počet ľudí poslednou nádejou smrť tohto človeka," povedal drsne priamočiaro pre server Zerkalo.
Z pohľadu Lukašenka je pochopiteľné, že potrebuje vyzerať ako zdravý líder. Jednak túži, aby ho takého videli občania, jednak nechce poskytnúť ani najmenšiu zámienku, aby poza jeho chrbát významní politickí i vojenskí funkcionári špekulovali o budúcom nástupcovi na čele štátu.Čítajte viac Volebnú frašku Lukašenka sledovali v Bielorusku aj štyria politici zo Slovenska. Čo ich nadchlo a koho kritizovali?
Doteraz najväčšie pochybnosti o pevnom zdraví Lukašenka vznikli v máji 2023 počas osláv výročia víťazstva nad nacistickým Nemeckom. Nie však v Minsku, ale v Moskve na Červenom námestí. Nedokázal prejsť približne 300 metrov k hrobu neznámeho vojaka, museli ho odviezť v elektrickom autíčku. Oficiálne vysvetlenie potom znelo, že mal adenovírusovú infekciu, ktorá sa prejavuje kašľom, bolesťou hrdla aj horúčkou. „Nechystám sa zomrieť. Budete sa musieť so mnou potrápiť ešte veľmi dlho," ironicky odkázal, keď sa zotavil.
Keď sa zdá, že Lukašenko sa možno cíti len o niečo horšie, opozícia zvykne maľovať čerta na stenu. A jej predstavitelia priebežne prichádzajú s tvrdeniami, ktoré by mali znamenať, že prekonal viaceré zdravotné problémy a ďalším novým čelí.Čítajte viac Lukašenko sa zabetónoval pri moci. Putin bol odhodlaný ochrániť ho. A vráti sa Stalin do Bieloruska?
Anna Krasulinová, hovorkyňa Sviatlany Cichanovskej, ktorej Lukašenko v auguste 2020 ukradol jej výhru v prezidentských voľbách, po incidente v Moskve tvrdila, že s diktátorom je zle-nedobre. Dokonca povedala, že viaceré svetové agentúry sa pýtali na názory naňho, lebo sa už chystali napísať nekrológ. A ak by vtedy v dohľadom čase nezomrel, Krasulinová mu predpovedala koniec vo funkcii: „Lukašenka skoro odpíšu, pretože slabý diktátor neudrží krajinu. Slabý diktátor nie je diktátorom." Z jej slov sa nič nesplnilo, Lukašenko kontroluje všetko a všetkých v krajine, nikto z politikov ani z generálov nemá odvahu sa proti nemu postaviť. A v januári tohto roku sa dal potvrdiť vo funkcii v ďalších prezidentských voľbách, v ktorých nemal reálnych vyzývateľov.Čítajte aj Prekvapivé zbližovanie Trumpa s Lukašenkom. Očakáva od neho, že presvedčí Putina, aby sa stretol so Zelenským?
Bielorusi sa od opozicie dozvedeli už aj to, že Lukašenko údajne mal dva slabšie infarkty. A tiež, že ho vraj tajne v roku 2010 operovali vo Švajčiarsku, kde mal podstúpiť operáciu pre rakoviny prostaty. Dokonca sa mal zdôveriť podriadeným, že si želá, aby sa začal pripravovať program jeho pohrebu minútu po minúte… Pribudli tvrdenia, že sa u neho začali prejavovať príznaky Parkinsonovej choroby. S tým, že symptómy mu tlmia sinými liekmi, ktoré však nepriaznivo ovplyvňujú dôležité časti jeho organizmu.
Nezaujatému človeku zostáva jediné v spojitosti so zdravotným stavom Lukašenka: pohľad naňho, pretože to, čo hovorí on aj čo tvrdí opozícia, sa nedá nezávisle overiť.