Najmladší ukrajinskí muži môžu opäť cestovať aj na Slovensko. Zelenskyj im po tri a pol roku otvoril hranice

Príslušné nariadenie schválila vláda. „Muži vo veku 18 až 22 rokov budú môcť počas vojnového stavu voľne prekračovať hranice. Vzťahuje sa to na všetkých občanov uvedeného veku," informovala na sociálnej sieti Telegram premiérka Julija Svyrydenková.
Predsedníčka vlády ubezpečila, že zmena sa naozaj dotýka všetkých, čiže aj tých, čo sa teraz na Ukrajine nenachádzajú. Znamená to, že muži od 18 do 22 rokov, ktorí sú v zahraničí, sa môžu vrátiť do vlasti s istotou, že budú môcť zase odcestovať preč. „Chceme, aby Ukrajinci udržiavali čo najväčšie väzby s Ukrajinou," objasnila Svyrydenková.
Príspevok na Telegrame zverejnil aj minister vnútra Ihor Klimenko: „V prvom rade chceme poskytnúť mladým Ukrajincom širšie možnosti vzdelávania, stáží a legálneho zamestnania v zahraničí, aby potom získané skúsenosti mohli využiť pre rozvoj Ukrajiny."
Svyrydenková ešte počas posudzovania zámeru zdôraznila, že predstavitelia vlády ho konzultovali so zástupcami ozbrojených síl. Pripomeňme, že do armády povolávajú mužov od ich 25 rokov.
Rozhodnutie vlády sa očakávalo. Konala totiž na podnet prezidenta. Volodymyr Zelenskyj pred dvomi týždňami na stretnutí s ukrajinskou mládežou avizoval podstatnú zmenu v cestovaní do zahraničia. „Oznámil, že nariadil vláde, aby v súčinnosti s vojenským velením vypracovala spôsob, ako zjednodušiť prekračovanie štátnej hranice pre Ukrajincov vo veku 18 – 22 rokov," podotkla agentúra UNIAN. Zelenskyj to 8. augusta vysvetlil podobne ako teraz Klimenko. „Pomôže to mnohým mladým Ukrajincom udržiavať väzby s Ukrajinou," poznamenal prezident.
Prvé špekulácie o zmene, ktorá by potešila najmladších ukrajinských mužov, sa objavila na jar tohto roku. Niektorí členovia parlamentu hovorili, že nové pravidlo by sa mohlo uplatňovať na tých, čo majú menej ako 23 alebo 24 rokov.
Paralelne s pokynom, ktorý dal prezident vláde, skupina poslancov predložila návrh zákona, ktorý by umožňoval cestovať do zahraničia mužom vo veku do 24 rokov. Server RBK-Ukrajina napísal, že teraz nie je jasné, čo sa s týmto návrhom v parlamente udeje. Je možné, že ho navrhovatelia stiahnu, pretože vo veci ich predbehla vláda. Dá sa pritom predpokladať, že vyššia veková hranica sa nepozdáva veleniu armády, ktoré potrebuje pokračovať v mobilizácii.
Čo sa týka podoby právnej normy, ktorá stanovuje nové pravidlá, Svyrydenková vyhlásila, že vláda mala právomoc rozhodnúť. Povedala, že zmena si nevyžaduje prijatie zákona, stačí nariadenie vlády.
Ukrajina má hranice so siedmimi štátmi. Sú nimi Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Moldavsko, Bielorusko a Rusko. V prípade nášho štátu je umožnené legálne prekročiť štátnu hranicu na štyroch priechodoch. Čop – Čierna nad Tisou slúži vlakom. Užhorod – Vyšné Nemecké obsluhuje osobné autá, kamióny a autobusy. Malé Berezné – Ubľa je priechod pre chodcov, mikrobusy a malé nákladiaky. Malé Slemence – Čierna nad Tisou je určený iba pre peších a cyklistov.