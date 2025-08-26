Pravda Správy Svet Státisíce ľudí v Izraeli žiadali prepustenie rukojemníkov a koniec vojny v Gaze

Na demonštrácii v izraelskom Tel Avive vyjadrili v utorok davy ľudí solidaritu s rukojemníkmi, ktorých už takmer dva roky zadržiavajú militanti Hamasu v Pásme Gazy.

Ľudia sa zúčastňujú protestu požadujúceho okamžité prepustenie všetkých rukojemníkov držaných Hamasom a volajúceho po ukončení vojny v pásme Gazy v Tel Avive v Izraeli v utorok 26. augusta 2025.
Podľa odhadu organizátorov sa večer v centre pobrežnej metropoly zišlo približne 350 000 účastníkov. Žiadali prepustenie rukojemníkov a koniec vojny v palestínskej enkláve, informuje agentúra DPA.

Fórum príbuzných rukojemníkov zvolalo na utorok celoštátny deň protestov pod heslom „Izrael drží spolu“. Demonštrácie a blokády ciest sa konali už od rána.

Protestné akcie mali poukázať na situáciu rukojemníkov. Organizátori protestov obviňujú izraelského premiéra Benjamina Netanjahua z toho, že z politických dôvodov predlžuje vojnu a sabotuje dohodu o prepustení zadržiavaných Izraelčanov.

„Viac ako 350 000 ľudí na demonštrácii… vyslalo jasný odkaz: vláda musí podpísať dohodu, ktorá je teraz na stole. Celá krajina žiada ukončenie vojny a návrat všetkých rukojemníkov,“ uviedli usporiadatelia vo večernom vyhlásení.

