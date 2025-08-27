Muskova kozmická loď Starship úspešne odštartovala aj dopadla podľa plánu

Loď sa po zhruba troch minútach letu úspešne oddelila od nosnej rakety Super Heavy, ktorá následne dopadla do vĺn Mexického zálivu. Samotná loď na záver letu dopadla podľa plánu do vôd Indického oceánu, kde vykonala simulované pristátie.
Cieľom kozmickej lode nebola obežná dráha okolo Zeme, ale takzvaná transatmosférická dráha s maximálnou výškou asi 230 kilometrov. Počas letu SpaceX vyskúšala vypustenie makiet satelitov Starlink, čo doteraz nikdy s touto loďou netestovala. V nákladovom priestore bolo umiestnených osem týchto makiet. Spaceship tiež v rámci skúšky v kozme úspešne naštartovala jeden zo svojich motorov Raptor.
V júni raketa s kozmickou loďou Starship explodovala, keď bola na rampe pre rutinné testy pred štartom do vesmíru. SpaceX informovala o anomálii pri teste. Pri májovom skúšobnom lete firma zhruba po pol hodine stratila kontrolu nad riadením lode. Tá dosiahla vesmír, ale potom sa rozpadla. Predchádzajúce dve lode Starship nedoleteli ďalej ako nad Karibik. Skúšobné lety zo začiatku roka skončili len niekoľko minút po štarte, pričom trosky dopadli do oceánu.
Loď Starship, ktorá je spolu s nosičom Super Heavy najväčšou a najsilnejšou raketou na svete s výškou 123 metrov, by SpaceX chcela využívať pre cesty ľudí a prepravu nákladu na Mesiac a na Mars. Firma ju zatiaľ testuje bez ľudskej posádky.