Pravda Správy Svet Prudký pokles zrážok spôsobil v Libanone bezprecedentný nedostatok vody

Prudký pokles zrážok spôsobil v Libanone bezprecedentný nedostatok vody

Libanon zažíva bezprecedentný nedostatok vody z dôvodu výrazného poklesu zrážok. Uviedol to v utorok minister energetiky a vodných zdrojov Džozef Saddí na tlačovej konferencii v Bejrúte, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

27.08.2025 06:35
debata
Zaskočili vás divné lietajúce tvory alebo väčšie pavúky? Už je to tu - môžu nám ublížiť?
Video

Podľa ministra sa úhrn zrážok v porovnaní s priemerom z predchádzajúcich rokov znížil o 51 percent a počet daždivých dní klesol zo 75 na 45. Viaceré priehrady aj podzemné zásoby vody sú podľa jeho slov naplnené iba čiastočne.

Saddí kritizoval, že v Libanone sa dlhé roky neprijímali preventívne opatrenia, aké sú podľa neho bežné v iných krajinách. „Iné štáty sa pripravujú roky dopredu. My sme dnes na túto krízu nepripravení,“ vyhlásil.

Situáciu označil za katastrofálnu, pričom uviedol, že vláda spustila krátkodobé núdzové plány a pripravila aj dlhodobejšie reformné kroky.

Agentúra DPA píše, že Libanon má veľmi obmedzenú kapacitu na zachytávanie a skladovanie dažďovej vody počas vlhkejších zimných mesiacov. Príslušné vodohospodárske orgány majú tiež nedostatok personálu a nie sú schopné adekvátne riešiť narastajúce problémy.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Libanon