Prudký pokles zrážok spôsobil v Libanone bezprecedentný nedostatok vody

Podľa ministra sa úhrn zrážok v porovnaní s priemerom z predchádzajúcich rokov znížil o 51 percent a počet daždivých dní klesol zo 75 na 45. Viaceré priehrady aj podzemné zásoby vody sú podľa jeho slov naplnené iba čiastočne.
Saddí kritizoval, že v Libanone sa dlhé roky neprijímali preventívne opatrenia, aké sú podľa neho bežné v iných krajinách. „Iné štáty sa pripravujú roky dopredu. My sme dnes na túto krízu nepripravení,“ vyhlásil.
Situáciu označil za katastrofálnu, pričom uviedol, že vláda spustila krátkodobé núdzové plány a pripravila aj dlhodobejšie reformné kroky.
Agentúra DPA píše, že Libanon má veľmi obmedzenú kapacitu na zachytávanie a skladovanie dažďovej vody počas vlhkejších zimných mesiacov. Príslušné vodohospodárske orgány majú tiež nedostatok personálu a nie sú schopné adekvátne riešiť narastajúce problémy.