Sudca nariadil nepretržitý dohľad nad brazílskym exprezidentom Bolsonarom pre riziko úteku

Brazílsky sudca Najvyššieho súdu Alexandre de Moraes v utorok nariadil polícii zvýšiť bezpečnostné opatrenia pri dome bývalého prezidenta Jaira Bolsonara vrátane 24-hodinových hliadok. Ako dôvod uviedol zvýšené riziko jeho úteku, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.

27.08.2025 06:56
Bývalý brazílsky prezident Jair Bolsonaro na snímke z 18. februára 2025.
Bývalému krajne pravicovému prezidentovi hrozí trest až 40 rokov väzenia. Prokuratúra ho spolu so siedmimi spolupracovníkmi obžalovala z vedenia „zločineckej organizácie“, ktorá mala pripravovať prevrat s cieľom zabrániť odovzdaniu moci po neúspešných prezidentských voľbách v roku 2022. Obžaloba tvrdí, že plán zlyhal pre nedostatočnú podporu vojenského velenia. Verdikt v tomto prípade sa očakáva začiatkom budúceho mesiaca.

Bolsonaro tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania, ktoré mu má zabrániť kandidovať v ďalších voľbách. Moraes ešte na začiatku augusta rozhodol o jeho umiestnení do domáceho väzenia pre porušenie súdnych obmedzení.

Moraes vo svojom poslednom rozhodnutí poukázal na nedávne zistenia polície, podľa ktorých Bolsonaro minulý rok plánoval požiadať o azyl v Argentíne, a upozornil aj na pokusy jeho syna Eduarda zasahovať do procesu. Obhajcovia exprezidenta tvrdia, že koncept žiadosti o azyl je starší a svedčí skôr o minuloročnom zámere než o súčasnom úmysle utiecť.

