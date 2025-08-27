Prvý tím inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu je späť v Iráne

„Prvý tím inšpektorov MAAE sa vrátil do Iránu a my sa chystáme obnoviť (našu prácu). Samozrejme, pokiaľ ide o Irán, ako viete, je tam veľa zariadení. Niektoré boli zasiahnté, iné nie. Preto diskutujeme o tom, aké praktické postupy možno zaviesť, aby sme uľahčili obnovenie našej práce," povedal Grossi v rozhovore pre Fox News.
Skupina medzinárodných kontrolórov sa do Iránu vrátila prvýkrát od začiatku júla, kedy Teherán oficiálne pozastavil spoluprácu s agentúrou. Tento krok nasledoval niekoľko dní po skončení 12-dňového konfliktu medzi Izraelom a Iránom v júni. Boje boli sprevádzané bezprecedentnými útokmi izraelských a amerických síl na iránske jadrové zariadenia a viedli k zvýšeniu napätia medzi Teheránom a MAAE.
Šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí vtedy ozrejmil, že spolupráca s MAAE sa nezastavila, ale nadobudne „novú formu“. Zdôraznil, že prístup inšpektorov k jadrovým zariadeniam vyvoláva otázky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany aj ich samotných, keďže podľa neho existuje riziko šírenia rádioaktívnych materiálov a riziko výbuchu zvyškov munície.
Diplomat blízky MAAE povedal, že hoci dohoda o úrovni prístupu medzi dozorným orgánom OSN a Iránom ešte nie je finalizovaná, očakáva sa, že bude dosiahnutá. Inšpekcia sa podľa neho bude zatiaľ týkať len jadrových zariadení, ktoré neboli zasiahnuté údermi.
Nový vývoj naznačuje, že napriek svojej rétorike Teherán berie vážne hroziace európske sankcie. Irán a štáty skupiny E3 (Británia, Francúzsko a Nemecko) sa však na utorňajších rokovaniach o iránskom jadrovom programe v Ženeve nedohodli na spôsobe ako oddialiť zavedenie tvrdých reštriktívnych opatrení na Teherán. Lehota na uzavretie dohody medzi krajinami uplynie už o niekoľko dní.