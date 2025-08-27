Dánsko si pre "vplyvové operácie" v Grónsku predvolalo amerického diplomata

DR informuje o zistení dánskych tajných služieb, podľa ktorých sa muži s väzbami na Trumpa snažia Grónsko infiltrovať. Jeden z nich napríklad v Grónsku pracoval na zozname mien miestnych občanov, ktorí podporujú Trumpove plány na prevzatie najväčšieho svetového ostrova a ktoré by Američania mohli získať pre separatistické hnutie, ktoré bude žiadať spreneveru väzieb s Dánskom.
Američan podľa údajov dánskych úradov tiež nabádal Gróňanov na informovanie o témach, ktoré možno využiť na to, aby Dánsko vyznelo v amerických médiách v negatívnom svetle. Popri tom zhromažďoval mená ľudí, ktorí sú odporcami amerického prezidenta.
Dánske úrady registrujú najmenej troch Američanov, ktorí v Grónsku uskutočňujú tajné vplyvové operácie, o ktorých niektorí dánski činitelia hovoria aj ako o infiltrácii. "Všetci sme tým znepokojení. Samozrejme, že sme, "povedal DR jeden z ôsmich zdrojov, o ktoré sa stanica opiera. Zároveň DR podotýka, že sa jej zatiaľ nepodarilo zistiť, či Američania konajú z vlastnej iniciatívy, alebo na rozkaz.
Dánska tajná služba PET pripustila, že Grónsko je cieľom vplyvových kampaní rôzneho druhu, ktorých snahou je narušiť vzťah medzi Grónskom a Dánskom. „Akýkoľvek pokus zasahovať do vnútorných záležitostí (Dánskeho) kráľovstva bude samozrejme neprijateľný,“ povedal DR dánsky minister zahraničia Lars Lökke Rasmussen. „V tejto súvislosti som požiadal ministerstvo zahraničných vecí, aby predvolalo amerického chargé d 'affaires,“ doplnil.
Biely dom na otázku, či Američanom dal inštrukcie k vplyvovým operáciám v Grónsku, doteraz neodpovedal. Americká ambasáda v Kodani uviedla, že jednotliví americkí občania môžu mať záujmy v Grónsku, ale americká vláda konanie súkromných občanov nekontroluje ani neriadi. Vrcholní predstavitelia USA dali podľa ambasády jasne najavo, že Washington rešpektuje právo grónskeho ľudu rozhodovať o svojej vlastnej budúcnosti.
Denník The Wall Street Journal ale už v máji zverejnil zistenia, že americké spravodajské služby dostali príkaz zhromažďovať informácie o hnutí za nezávislosť Grónska a identifikovať osoby v Grónsku a Dánsku, ktoré podporujú Trumpove snahy o pripojenie ostrova k USA.
Trump svoje plány na získanie Grónska, pri ktorých predtým nevylučoval ani nasadenie vojenskej sily, odôvodňuje národnou bezpečnosťou USA. Ostrov s rozlohou 2,17 milióna kilometrov štvorcových má geostrategický význam a zároveň disponuje veľkým nerastným bohatstvom. Obyvatelia Grónska Trumpove plány z veľkej väčšiny odmietajú, želajú si ale nezávislosť od Dánska.
Ostrov obývaný približne 56-tisíc ľuďmi býval do 50. rokov 20. storočia dánskou kolóniou a v roku 1979 získal čiastočnú autonómiu, keď vznikol jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraničné záležitosti, obranu či menovú politiku Grónska. V roku 2009 získalo Grónsko možnosť vyhlásiť plnú nezávislosť na základe referenda.