Zamestnanci FEMA varujú pred novou „Katrinou“. List troch desiatok kritizoval Trumpa, vedenie ich suspendovalo

Americká Federálna agentúra pre riešenie krízových situácií (FEMA) suspendovala približne tri desiatky zamestnancov kvôli otvorenému listu Kongresu, v ktorom títo ľudia kritizovali administratívu prezidenta Donalda Trumpa za zlé vedenie.

27.08.2025 10:55
Americký prezident Donald Trump
Vláda podľa nich oslabila schopnosť krajiny zápasiť s hurikánmi, záplavami a ďalšími prírodnými katastrofami. Zamestnanci varovali, že prístup a nedostatok skúseností súčasného vedenia FEMA by mohol viesť ku katastrofe na úrovni hurikánu Katrina, od ktorej tento týždeň uplynie 20 rokov.

K listu sa pripojilo 182 súčasných a bývalých zamestnancov FEMA, pričom 36 z nich sa podpísalo v mene, zatiaľ čo zvyšok svoju identitu skryl kvôli obavám z odvety. Zamestnanci, ktorí sa podpísali, v utorok dostali e-mail s oznámením, že boli „s okamžitou platnosťou a až do odvolania preradení na platené administratívne voľno“, píše denník The New York Times (NYT).

Zamestnanci v liste kritizovali Trumpov plán drasticky zredukovať agentúru FEMA a presunúť väčšiu zodpovednosť za riadenie postupu pri katastrofách na jednotlivé štáty. Rovnako sa postavili proti krokom vlády smerujúcim k ukončeniu výskumu zmien klímy a kritizovali predstaviteľov, vrátane ministerky vnútornej bezpečnosti Kristi Noemovej, ktorej úrad na agentúru dohliada, za ich riadenie.

Centrála americkej Federálnej agentúry pre... Foto: SITA/AP, Gene J. Puskar
FEMA Centrála americkej Federálnej agentúry pre riešenie krízových situácií vo Washingtone

Pracovníci FEMA v liste vyjadrili nádej, že ich varovanie „príde včas, aby sa predišlo nielen ďalšej národnej katastrofe, ako bol hurikán Katrina, ale aj faktickému zániku samotnej agentúry FEMA“.

List bol Kongresu zaslaný v pondelok, len niekoľko dní pred 20. výročím hurikánu Katrina, ktorý na juhu USA udrel 29. augusta 2005. Hurikán si vyžiadal na 1 833 obetí a zaradil sa medzi najničivejšie prírodné katastrofy v dejinách Spojených štátov.

„Donald Trump a Kristi Noemová možno nemajú problém s tým, že pri prírodných katastrofách zomrú ďalší Američania, my však áno,“ napísala nezisková organizácia Stand Up for Science, ktorá list pomohla zverejniť, v príspevku na platforme Bluesky. Suspendovanie zamestnancov označila za odvetný krok, ktorý je podľa nej nelegálny.

Donald Trump and Kristi Noem may be content with more Americans dying from natural disasters, but we're not. The courageous FEMA staff who wrote the Katrina Declaration will not be silenced.

— Stand Up for Science! (@standupforscience.bsky.social) August 27, 2025 at 3:25 AM
