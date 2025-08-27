Zamestnanci FEMA varujú pred novou „Katrinou“. List troch desiatok kritizoval Trumpa, vedenie ich suspendovalo

Vláda podľa nich oslabila schopnosť krajiny zápasiť s hurikánmi, záplavami a ďalšími prírodnými katastrofami. Zamestnanci varovali, že prístup a nedostatok skúseností súčasného vedenia FEMA by mohol viesť ku katastrofe na úrovni hurikánu Katrina, od ktorej tento týždeň uplynie 20 rokov.
K listu sa pripojilo 182 súčasných a bývalých zamestnancov FEMA, pričom 36 z nich sa podpísalo v mene, zatiaľ čo zvyšok svoju identitu skryl kvôli obavám z odvety. Zamestnanci, ktorí sa podpísali, v utorok dostali e-mail s oznámením, že boli „s okamžitou platnosťou a až do odvolania preradení na platené administratívne voľno“, píše denník The New York Times (NYT).
Zamestnanci v liste kritizovali Trumpov plán drasticky zredukovať agentúru FEMA a presunúť väčšiu zodpovednosť za riadenie postupu pri katastrofách na jednotlivé štáty. Rovnako sa postavili proti krokom vlády smerujúcim k ukončeniu výskumu zmien klímy a kritizovali predstaviteľov, vrátane ministerky vnútornej bezpečnosti Kristi Noemovej, ktorej úrad na agentúru dohliada, za ich riadenie.
Pracovníci FEMA v liste vyjadrili nádej, že ich varovanie „príde včas, aby sa predišlo nielen ďalšej národnej katastrofe, ako bol hurikán Katrina, ale aj faktickému zániku samotnej agentúry FEMA“.
List bol Kongresu zaslaný v pondelok, len niekoľko dní pred 20. výročím hurikánu Katrina, ktorý na juhu USA udrel 29. augusta 2005. Hurikán si vyžiadal na 1 833 obetí a zaradil sa medzi najničivejšie prírodné katastrofy v dejinách Spojených štátov.
„Donald Trump a Kristi Noemová možno nemajú problém s tým, že pri prírodných katastrofách zomrú ďalší Američania, my však áno,“ napísala nezisková organizácia Stand Up for Science, ktorá list pomohla zverejniť, v príspevku na platforme Bluesky. Suspendovanie zamestnancov označila za odvetný krok, ktorý je podľa nej nelegálny.