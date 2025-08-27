Po 40-hodinovom požiari sa ozvali ďalšie výbuchy. Prístav v Hamburgu ratovali desiatky hasičov

Plamene zachvátili v noci na stredu v prístave dva kontajnery, ktoré následne museli byť uhasené z bezpečnej vzdialenosti a pomocou vodných diel, uviedol v stredu hovorca hamburského hasičského zboru. Hasiči medzi kontajnermi zároveň vytvorili tzv. vodné clony, aby zabránili rozširovaniu plameňov.
V stredu ráno v prístave stále zasahovalo asi 30 hasičov, hasili ešte tlejúce uhlíky a kontrolovali kontajnery. Až keď dokončia svoju prácu, začne sa vyšetrovanie príčiny požiaru.
Požiar horel v hamburskom prístave – do utorkového rána – vyše 40 hodín. Podľa skoršieho vyjadrenia hasičského zboru sa do prístavu rozšíril z vozidla zaparkovaného v sklade.
Na jeho uhasenie boli nasadené aj vodné delá, pričom počas požiaru zrejme explodovalo niekoľko tlakových plynových nádob, v ktorých sa pravdepodobne nachádzal oxid dusný, ľudovo nazývaný aj rajský plyn. Z okolia bolo evakuovaných približne 25 ľudí vrátane troch zranených osôb.