Novinári našli v Argentíne obraz ukradnutý nacistami. Pred policajnou raziou zmizol

Portrét visel v predávanom dome neďaleko Buenos Aires, po druhej svetovej vojne ho vlastnil vysokopostavený úradník nacistického Nemecka. Obraz ukradnutý židovskému zberateľovi však pred policajným zásahom zmizol, informovali argentínske médiá.
Server AD v pondelok uviedol, že na snímkach z realitného inzerátu objavili jeho novinári obraz evidovaný holandským ministerstvom kultúry v databáze strateného umenia. Portrét komtesy Colleoniovej od neskoro barokového umelca Giuseppeho Ghislandiho (tiež známy ako Fra Galgario) visel nad pohovkou predávaného domu. Historici umenia oslovení serverom potvrdili, že dielo je s veľkou pravdepodobnosťou autentické.
Deň po zverejnení informácie vykonala argentínska polícia v dome raziu, ale obraz tam už podľa miestnych médií nenašla. Nad pohovkou visela podľa vyšetrovateľov tapiséria, na stene za ňou ale našli farebné nezrovnalosti naznačujúce skoršiu prítomnosť nezvestného portrétu. Na vyšetrovaní teraz spolupracuje aj Interpol.
Pred vypuknutím druhej svetovej vojny vlastnil portrét Jacques Goudstikker, ktorý patril k najvýznamnejším holandským zberateľom a obchodníkom s umením. Z Holandska sa kvôli svojmu židovskému pôvodu pokúsil utiecť na začiatku 40. rokov, pri ceste do Anglicka ale zomrel.
Niekoľko týždňov po Goudstikkerovej smrti jeho zbierku obsahujúcu viac ako 1 100 umeleckých diel nútene získal nacistický pohlavár a vojnový zločinec Hermann Göring. Po vojne sa niektoré z diel podarilo zaistiť v Nemecku. Potom sa vrátili do Holandska, kde sa stala súčasťou zbierok tamojšieho Rijksmusea. V roku 2006 múzeum vrátilo 202 diel Goudstikkerovej neveste a dedičke.
Portrét komtesy Colleoniovej medzi nájdenými a vrátenými umeleckými dielami nebol. Server AD uviedol, že podľa vojnových dokumentov mal spolu s jedným ďalším obrazom patriť Göringovmu asistentovi Friedrichovi Kadgienovi, ktorý po vojne utiekol do Švajčiarska, Brazílie a následne do Argentíny. Predávaný dom patrí jeho dvom dcéram a server doplnil, že druhý nezvestný obraz zbadali novinári na fotografii na sociálnych sieťach jednej z nich.