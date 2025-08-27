Pravda Správy Svet Putin sa so Zelenským zrejme tak skoro nestretne. Kremeľ má o stretnutí jasnú predstavu, Lavrov prípravy naň popiera

Akékoľvek stretnutie medzi ruským a ukrajinským prezidentom musí byť dobre pripravené, aby prinieslo výsledky, povedal v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa agentúry AFP tým opäť odmietol myšlienku, že summit medzi Vladimirom Putinom a Volodymyrom Zelenským sa pravdepodobne čoskoro uskutoční.

Vladimir Putin Foto: ,
Ruský vodca Vladimir Putin počas tlačovej konferencie na Aljaške po stretnutí s prezidentom USA Donaldom Trumpom, 15. augusta 2025
Zelenskyj už dlhšie vyzýva Putina na spoločné stretnutie, ktoré by bolo zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine. Ich schôdzku presadzuje aj americký prezident Donald Trump, ktorý po rokovaní s Putinom na Aljaške vyhlásil, že takéto stretnutie sa už pripravuje. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov však minulý týždeň poprel, že by prebiehali akékoľvek prípravy.

„Aby bol akýkoľvek dialóg na vysokej alebo najvyššej úrovni účinný, musí byť dobre pripravený,“ povedal novinárom Peskov o možnosti zvýšiť úroveň vyjednávacích tímov Ruska a Ukrajiny. Vedúci delegácií sú podľa jeho slov v kontakte, avšak termín ďalších rokovaní zatiaľ nebol stanovený.

Posledné priame rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou sa konali v júni v Turecku. Putin vtedy odmietol Zelenského verejné pozvanie na osobné stretnutie a namiesto toho vyslal do Istanbulu delegáciu na nižšej úrovni.

„Rusko je naďalej odhodlané riešiť konflikt na Ukrajine prednostne politickými a diplomatickými prostriedkami. Nepochybne to však vyžaduje reciprocitu zo strany Ukrajiny,“ povedal hovorca Kremľa s tým, že Moskva vysoko oceňuje sprostredkovateľské snahy Trumpa o ukončenie vojny na Ukrajine. „Veríme, že tieto snahy sú kľúčové pre urovnanie tohto zložitého, dlhotrvajúceho konfliktu, ktorý sme nevyvolali,“ dodal.

Európski politici ako nemecký kancelár Friedrich Merz a fínsky prezident Alexander Stubb sa domnievajú, že Putin, na pokyn ktorého Rusko vo februári 2022 spustilo inváziu na Ukrajinu, sa stretnutiu so Zelenským vyhýba zámerne. Podľa slov Stubba ide o „typickú“ ruskú taktiku zdržiavania.

