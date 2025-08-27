Pravda Správy Svet Politico: Orbán môže po rozhovore s Trumpom zmeniť postoj k vstupu Ukrajiny do EÚ

Politico: Orbán môže po rozhovore s Trumpom zmeniť postoj k vstupu Ukrajiny do EÚ

Maďarský premiér Viktor Orbán po nedávnom telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom môže zmierniť svoj odpor voči vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Informoval o tom v stredu s odvolaním na diplomatické zdroje portál Politico.

27.08.2025 15:10
Dvaja diplomati v rozhovore pre tento portál vyjadrili nádej, že patová situácia okolo vstupu Ukrajiny do EÚ môže byť v nadchádzajúcich mesiacoch prekonaná, a to vzhľadom na tlak voči Budapešti.

Maďarský predseda vlády opakovane vyhlásil, že sa stavia proti členstvu Ukrajiny v eurobloku, a Politico poznamenalo, že Orbán o údajnej zmene svojho postoja dosiaľ verejne nehovoril.

Politico nedávno informovalo, že európski predstavitelia zvažujú otvorenia prvého klastra pre Moldavsko ešte pred septembrovými parlamentnými voľbami, čo by podľa tohto portálu po prvý raz posunulo Moldavsko na ceste k členstvu EÚ pred Ukrajinu.

Kyjev však vyjadril nespokojnosť s takýmto krokom a uviedol, že by to Ukrajincom vyslalo nesprávny signál uprostred mierových snáh sprostredkovaných USA. Diplomati však povedali, že po telefonickom rozhovore Trumpa s Orbánom, v ktorom údajne šéf Bieleho domu vyvíjal tlak na maďarského premiéra v súvislosti s členstvom Ukrajiny, sa dynamika zmenila.

Ukrajina totiž dúfa, že tlak zo strany amerického prezidenta by mohol Orbána presvedčiť, aby zmiernil svoj odpor, konštatuje Politico. „Teraz má možnosť zliezť z toho (protiukrajinského) stromu,“ povedal jeden diplomat. Politico poznamenalo, že Orbán je známy tým, že mení svoje postoje.

Podľa francúzskeho predstaviteľa existujú výhody ako pre kandidátstvo Ukrajiny, tak pre kandidátstvo Moldavska. Rozhodnutia v Bruseli však musia byť jednomyseľné. Rozhodnutie sa očakáva v najbližších dňoch alebo týždňoch, tvrdí Politico.

Trump telefonoval s Orbánom po nedávnom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ďalšími európskymi lídrami v Bielom dome. Zdroje pre agentúru Bloomberg uviedli, že európski lídri v jednej chvíli počas tohto stretnutia požiadali Trumpa, aby využil svoj vplyv na Orbána a vyvinul naňho tlak, aby prestal brániť vstupu Ukrajiny do EÚ.

Orbánov následný príspevok na sieti Facebook naznačil, že si vypočul požiadavky európskych lídrov týkajúce sa prístupového procesu Ukrajiny k EÚ, ale že nemá v úmysle ustúpiť. Napísal, že členstvo Ukrajiny v EÚ neposkytuje žiadne bezpečnostné záruky a že viazanie členstva krajiny na bezpečnostné záruky je zbytočné a nebezpečné.

