Nemecká vláda sa dohodla na zákone o dobrovoľnej vojenskej službe

Ministri na schôdzke v sídle rezortu obrany schválili právny rámec, ktorý zavádza systém vojenskej registrácie pre mladých mužov, spočiatku sa však zameriava na dobrovoľnú službu a atraktívnejšiu službu. Návrh teraz pôjde do Spolkového snemu, ktorý ho môže zmeniť a doplniť, spresňuje DPA.
Na návrate k brannej povinnosti v čase mieru, ako to opakovane požadovali najmä politici z bloku CDU/CSU, sa ministri nedohodli. Minister obrany Boris Pistorius (SPD) však sformuloval základné požiadavky na jeho aktiváciu. Ak si situácia v oblasti obrannej politiky alebo nedostatok dobrovoľníkov vyžiada brannú povinnosť, musí ju najprv schváliť Bundestag, píše nemecká agentúra.
Viac finančných prostriedkov je určených aj na zvýšenie atraktívnosti vojenskej služby. Nemecká armáda – Bundeswehr – potrebuje približne 80-tisíc ďalších aktívnych vojakov. NATO sa domnieva, že Nemecko potrebuje stálu silu s približne 260-tisíc mužmi a ženami na to, aby odolalo prípadnému útoku napríklad z Ruska.
Hlavným účelom vojenskej služby je vytvoriť základ pre väčšiu zálohu, pripomína DPA. Plánom je začať s 15-tisíc novými brancami a zaviesť povinnú brannú povinnosť od roku 2027.
Za cieľom vojenskej registrácie musia mladí muži vyplniť dotazník, v ktorom uvedú, či sú ochotní a schopní vykonávať vojenskú službu, pričom u žien je to na dobrovoľnej báze.
Cieľovou skupinou pre novú vojenskú službu je veková skupina 18 až 25 rokov. Pistorius tiež presadzuje niekoľko spôsobov, ako zatraktívniť vojenskú službu, napríklad aj zvýšením platov. Za týmto účelom budú branci v budúcnosti platení ako dočasní vojaci, a tak budú dostávať čistú mzdu vo výške viac než 2-tisíc eur mesačne.