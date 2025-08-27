Pravda Správy Svet Trump vyzýva na stíhanie finančníka Georgea Sorosa a jeho syna Alexandra

Trump vyzýva na stíhanie finančníka Georgea Sorosa a jeho syna Alexandra

Americký prezident Donald Trump v stredu prostredníctvom sociálnej siete Truth Social uviedol, že finančník a filantrop s maďarskými koreňmi George Soros a jeho syn Alexander by mali byť trestne stíhaní. Odvolal sa na nepodložené tvrdenia o tom, že ich rodina tajne financovala násilné protesty v Spojených štátoch.

27.08.2025 16:30
debata

„George Soros a jeho úžasný radikálne ľavicový syn by mali byť obvinení podľa zákona RICO za podporu násilných protestov a mnohých ďalších vecí po celých Spojených štátoch amerických,“ napísal Trump, odkazujúc na zákon zakazujúci účasť v zločineckej organizácii známy pod skratkou RICO.

Trump poslal do Los Angeles Národnú gardu
Video

„Nedovolíme týmto šialencom naďalej rozdeľovať Ameriku, nedávajú jej šancu dýchať a byť slobodnou. Soros a jeho skupina psychopatov spôsobili našej krajine veľké škody! Patria medzi nich aj jeho šialení priatelia zo západného pobrežia. Dávajte si pozor, sledujeme vás!“ dodal.

Príspevok na svojej sociálnej sieti zverejnil dva týždne po tom, čo denník New York Post zverejnil informáciu, že Sorosova Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF) spoločne s niekoľkými ďalšími organizáciami prispeli sumou viac ako 20 miliónov dolárov na financovanie skupín stojacich za protivládnymi protestami vo Washingtone. Hovorca OSF obvinenia poprel.

Elon Musk, voľby prezidenta Čítajte viac Si Sorosov agent. Musk sa dostal do ostrej hádky s ministrom financií Bessentom

Dlhoročné nepodložené teórie týkajúce sa rodiny Sorosovcov sa opäť rozmohli v júni, keď v Los Angeles vypukli protesty voči protiimigračným postupom prezidentskej administratívy. Trump v reakcii v meste nasadil príslušníkov Národnej gardy.

Elon Musk Čítajte viac Musk so svojimi miliónmi neuspel. Vo Wisconsine vyhrala demokratka, ktorú podporil aj Soros

Viaceré medzinárodné centrá na overovanie faktov vrátane agentúry AFP vyvrátili pravdivosť niekoľkých záberov, ktoré mali údajne dokazovať, že neziskové organizácie podporované rodinou Sorosovcov v meste strategicky rozmiestnili tehly, aby ich mohli protestujúci hádzať na príslušníkov polície.

George Soros (95) je krajnou pravicou v Európe i Spojených štátoch dlhodobo kritizovaný za svoju finančnú podporu progresívnych myšlienok a aktivít.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #George Soros #Donald Trump