Pri streľbe na katolíckej škole v Minneapolise zahynuli dve deti

Pri stredajšej streľbe na katolíckej škole v americkom meste Minneapolis v štáte Minnesota zahynuli dve deti vo veku osem a desať rokov, uviedol podľa agentúry AP šéf tamojšej polície Brian O'Hara. Strelec podľa neho po čine spáchal samovraždu.

27.08.2025 18:14
streľba, Minneapolis Foto: ,
Rodičia čakajú na správy o stave svojich detí po streľbe v kostole Zvestovania Panny Márie v stredu 27. augusta 2025 v Minneapolise.
Sedemnásť osôb je zranených, vrátane 14 detí, z ktorých dve sú v kritickom stave, dodal O ' Hara.

