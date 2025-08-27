„Najnovší útok Ukrajiny raketami a dronmi na ropovod Družba spôsobil také vážne škody, že opravy trvajú niekoľko dní. Prvý námestník ruského ministra energetiky Pavel Sorokin ma informoval, že po intenzívnej práci sa našlo dočasné riešenie, takže dodávky ropy do Maďarska sa môžu zajtra (28. 8.) obnoviť v testovacom režime v nižších objemoch,“ napísal minister zahraničných vecí na sociálnej sieti Facebook.Čítajte viac Kto stojí za údermi na Družbu, ktoré nahnevali Orbána? Maďar, čo prevzal velenie nad samovražednými vtákmi
Maďari očakávajú, že ropa potečie cez Družbu už vo štvrtok
Dodávky ropy z Ruska do Maďarska cez ropovod Družba, ktorý minulý týždeň napadla Ukrajina, sa obnovia vo štvrtok 28. augusta. Oznámil to v stredu maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po telefonickom rozhovore s prvým námestníkom ruského ministra energetiky Pavlom Sorokinom, uviedla agentúra TASS.
Foto: ARCHÍV TASR/FRANTIŠEK KOCIAN, KOLOMAN CÍCH