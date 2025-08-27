Pravda Správy Svet Maďari očakávajú, že ropa potečie cez Družbu už vo štvrtok

Dodávky ropy z Ruska do Maďarska cez ropovod Družba, ktorý minulý týždeň napadla Ukrajina, sa obnovia vo štvrtok 28. augusta. Oznámil to v stredu maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po telefonickom rozhovore s prvým námestníkom ruského ministra energetiky Pavlom Sorokinom, uviedla agentúra TASS.

27.08.2025 19:52
družba, ropovod Foto:
Zábery z výstavby Družby na východnom Slovensku.
Pobavený Zelenský pri maďarskej výčitke
Vždy sme podporovali priateľstvo medzi Ukrajinou a Maďarskom. A existencia Družby teraz závisí od maďarskej pozície," povedal s úsmevom Zelenskyj. / Zdroj: X/TV

„Najnovší útok Ukrajiny raketami a dronmi na ropovod Družba spôsobil také vážne škody, že opravy trvajú niekoľko dní. Prvý námestník ruského ministra energetiky Pavel Sorokin ma informoval, že po intenzívnej práci sa našlo dočasné riešenie, takže dodávky ropy do Maďarska sa môžu zajtra (28. 8.) obnoviť v testovacom režime v nižších objemoch,“ napísal minister zahraničných vecí na sociálnej sieti Facebook.

Najnovší útok na ropovod Družba
Zdroj: Robert Magyar Brovdi/X
10 madar s dronom Čítajte viac Kto stojí za údermi na Družbu, ktoré nahnevali Orbána? Maďar, čo prevzal velenie nad samovražednými vtákmi
