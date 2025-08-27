Vo vidieckom sídle Orbána staršieho. Videá maďarského aktivistu majú státisíce zobrazení

Odrážajú rozšírenú frustráciu z korupcie v Maďarsku, kde Orbánov vnútorný kruh neuveriteľne zbohatol vďaka verejným zákazkám, a to aj napriek tomu, že Európska únia zmrazila miliardy určené pre krajinu okrem iného kvôli údajnému úplatkárstvu, píše agentúra AFP.
Podľa AFP nacionalistický vodca popiera tvrdenie, že je skutočným majiteľom rozľahlého panstva Hatvanpuszta, a bagatelizuje myšlienku, že ide o luxusnú nehnuteľnosť. Opisuje ju ako poľnohospodársky objekt, ktorý je stále vo výstavbe.
Nezávislý poslanec a aktivista bojujúci proti korupcii Ákos Hadházy zverejnil na sociálnych sieťach video luxusného panstva, ktoré natočil minulý týždeň, keď bez pozvania vstúpil do areálu. Zábery boli na facebooku zhliadnuté viac ako 700 000krát.
Hadházy uviedol, že video – ktoré ukazuje dobre udržiavanú záhradu, bazén a obrovskú jedáleň – dokazuje, že nejde o skromnú farmu, ale o „luxusný zámocký komplex“.
Komentujúci pod videom Hadházymu gratulovali k jeho odvahe, no bedákali nad tým, že široká verejnosť nemá o korupcii dostatočné povedomie. Napríklad komentujúci Zsolt André uviedol, že videá ukazujú, ako si „Orbán a jeho kumpáni stavajú palác“ z peňazí daňových poplatníkov. Ďalší komentátor, András Kaukucsi, navrhol, že by nehnuteľnosť mohla byť lepšie využitá ako detský domov alebo nemocnica.
Maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó medzitým obvinil Hadházyho z porušenia zákona tým, že neoprávnene vstúpil na cudzí pozemok.
Viaceré správy v médiách počas uplynulých rokov naznačovali, že Orbán využíva panstvo Hatvanpuszta, ktoré leží blízko jeho rodného mesta Felcsút západne od Budapešti, ako súkromné útočisko.
Jeho otec Gyözö (84) však nedávno povedal provládnemu bulvárnemu denníku Bors, že panstvo Hatvanpuszta kúpil v roku 2011, aby tam obnovil historickú farmu, ktorú na mieste v 19. storočí založil habsburský arcivojvoda.
Od Orbánovho návratu k moci v roku 2010 k minulému roku Maďarsko kleslo na indexe vnímania korupcie Transparency International z 50. na 82. miesto a umiestnilo sa ako posledné z členských štátov Európskej únie.
EÚ zmrazila približne 19 miliárd eur z fondov určených pre túto stredoeurópsku krajinu kvôli údajnej korupcii vo verejnom obstarávaní a ďalším problémom. Orbánova vláda popiera obvinenia z úplatkárstva a tvrdí, že Brusel zadržiava finančné prostriedky, aby na ňu vyvinul tlak v súvislosti s jej transformáciou na na „neliberálnu demokraciu“.