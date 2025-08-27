Maďarsko zažalovalo EÚ za využívanie zmrazených ruských peňazí pre Ukrajinu

Podľa maďarských médií by rozsudok mohol vytvoriť precedens pre ochranu práva veta, ktorej sa Budapešť v žalobe domáha.
Členské krajiny EÚ sa vlani zhodli, že budú využívať výnosy z ruských aktív zmrazených v Európe na nákup zbraní pre Ukrajinu a na jej povojnovú rekonštrukciu. Väčšina výnosov sa má v prospech Kyjeva použiť prostredníctvom takzvaného Európskeho mierového nástroja (EPF), z ktorého sa financujú nákupy zbraní, na ktorých sa Maďarsko nezúčastňuje.
Budapešť v žalobe tvrdí, že EÚ nerešpektovala jej právo veta a obišla ho s tým, že Maďarsko nie je štátom prispievajúcim na nákupy zbraní pre Ukrajinu.
„V dôsledku boli porušené princípy rovnosti členských štátov a demokratického fungovania Európskej únie, pretože členský štát bol zbavený, neospravedlniteľne a bez právneho základu, svojho hlasovacieho práva,“ uvádza sa podľa Euronews v žalobe.
Maďarsko, ktorého premiér Viktor Orbán udržiava blízke vzťahy s ruským vodcom Vladimirom Putinom, často blokuje únijné opatrenia namierené proti Moskve za jej agresiu voči susednej krajine. Budapešť svoju sťažnosť podala v máji, súd ju akceptoval tento týždeň, zaoberať sa ňou môže aj niekoľko rokov, kým vydá rozhodnutie, píše web.