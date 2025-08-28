ONLINE: Kyjev zažil silný vzdušný útok, sú aj obete

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 282 dní
6:00 Pri nočnom ruskom raketovom a dronovom útoku na Kyjev zomreli najmenej traja ľudia vrátane dieťaťa, ďalších 24 ľudí je zranených. Uviedol to šéf miestnej vojenskej správy Tymur Tkačenko, podľa ktorého intenzívne nálety poničili rad obytných domov vo viacerých štvrtiach mesta. Záchranári vyslobodzujú obyvateľov z trosiek päťposchodového domu v Darnyckej štvrti, v Dniprovskej bola poškodená 25-poschodová budova.
Vzdušný útok zasiahol okrem iného Ševčenkivskú, Solomjanskú, Dniprovskou a Darnyckú štvrť hlavného mesta. Tkačenko na sieti Telegram napísal, že v Darnyckej štvrti bolo zasiahnutých niekoľko obytných domov a škôlka, v Dniprovskej zase výškový obytný dom. Požiar zachvátil aj desiatky áut, celkovo boli podľa Tkačenka poškodené stovky objektov. Ďalšie škody zisťujú záchranné tímy v teréne.
Medzi trojicou obetí je aj 14-ročné dievča, medzi zranenými rad detí od siedmich do 17 rokov.
"Bohužiaľ, je to typický štýl ruských útokov. Kombinovaný útok z rôznych smerov. A systematicky cielený na obyčajné obytné domy, "napísal Tkačenko.
Kyjev sa v posledných týždňoch opakovane stal terčom intenzívnych ruských vzdušných úderov, pri ktorých zomreli desiatky ľudí – len za jediný deň na konci júla to bolo 31 obetí.
Podľa ukrajinských činiteľov to svedčí o tom, že ruský prezident Vladimir Putin nejaví záujem o prímerie ani o mierovú dohodu, ktorou sa snaží presadiť americký prezident Donald Trump a o ktorú sa usiluje aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj