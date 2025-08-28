Palestínsky štát nebude, povedal izraelský minister Saar po rokovaní s Rubiom

Izraaelský minister zahraničia Gideon Saar v stredu vyhlásil, že nepočíta so vznikom Palestínskeho štátu. Podľa agentúry Reuters to povedal na novinársku otázku po stretnutí so svojím americkým náprotivkom Markom Rubiom vo Washingtone. Rokovania, ktoré sa mali týkať okrem iného povojnového usporiadania Pásma Gazy, označil Saar bez bližších podrobností za produktívne.
Izraelský minister reagoval na otázku, aký má plán pre budúci palestínsky štát. Odvetil, že žiadny nebude.Čítajte viac Saar: Západné ľavicové vlády sa Izraelu snažia vnútiť palestínsky štát.
Veľká časť medzinárodného spoločenstva stále usiluje o to, aby súčasný konflikt medzi Izraelom a teroristickým hnutím Hamas, pri ktorom v Gaze zomierajú tisíce civilistov, viedol k dvojštátnemu riešeniu blízkovýchodnej krízy. Vláda premiéra Bejnamina Netanjahua však o Palestínskom štáte nehovorí, krajne pravicoví ministri ho otvorene odmietajú. Izrael nedávno schválil budovanie nových židovských osád na Západnom brehu, čo zahraničné krajiny považujú za zásadnú prekážku na vytvorenie Palestínskeho štátu.
Spojené štáty sú najdôležitejším izraelským spojencom a Saar v stredu Rubiovi poďakoval za trvalú podporu Izraela. „Mali sme produktívnu schôdzku o spoločných výzvach a záujmoch oboch našich národov,“ uviedol na sieti X.