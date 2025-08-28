Pravda Správy Svet Kim Čong-un chce posilniť armádne jednotky pre špeciálne operácie

Kim Čong-un chce posilniť armádne jednotky pre špeciálne operácie

Severokórejský vodca Kim Čong-un navštívil výcvikovú základňu, kde si prezrel jednotky ostreľovačov a špeciálnych operácií a zdôraznil, že posilnenie týchto jednotiek je „najvyššou prioritou“ vo vojenských prípravách krajiny. Vo štvrtok o tom informovali štátne médiá, píše TASR na základe správy agentúry Jonhap.

28.08.2025 06:31
Vojnová loď KĽDR sa pri spúšťaní na vodu rozbila. Kim Čong-un sa prizeral a zúril
Podľa agentúry KCNA navštívil Kim Čong-un základňu špeciálnych operácií v stredu a prezrel si výcvik jednotiek, ich výzbroj a výcvikové metódy.

„Dôkladné vyzbrojenie jednotiek špeciálnych operácií, aby sa stali kľúčovou silou vo vojenských operáciách a najsilnejšími bojovými skupinami, je najvyššou prioritou v rámci vojenskej prípravy našej armády,“ povedal Kim.

Ostreľovačov opisoval ako starostlivo vybrané sily pridelené na dôležité misie a vycvičené na vykonávanie nezávislých a autonómnych vojenských operácií.

Počas návštevy Kim tiež preskúmal novú severokórejskú odstreľovaciu pušku, ktorá bola distribuovaná vojenským jednotkám, a opísal ju ako vynikajúcu zbraň s „presnosťou na veľkú vzdialenosť“. Vyzval tiež na modernizáciu výzbroje a vývoj inovatívnych vojenských taktík. Severokórejský vodca zároveň nariadil zlepšenie kvality maskovacích bojových odevov pre ostreľovačov, aby zodpovedali podmienkam a počasiu v oblastiach ich misií.

Jonhap zdôrazňuje, že KCNA správu zverejnila v posledný deň spoločných vojenských cvičení Južnej Kórey a Spojených štátov s názvom Ulchi Freedom Shield. Pchjongjang ich opakovane kritizoval.

