Trumpova vláda plánuje obmedziť víza pre zahraničných študentov i novinárov

Najnovší krok by vytvoril prekážky pre zahraničných študentov, výmenných pracovníkov či zahraničných novinárov, ktorí by museli požiadať o predĺženie pobytu v USA namiesto toho, aby si zachovali flexibilnejší legálny status. Nové víza by mali pevne stanovenú dĺžku platnosti, pričom v súčasnosti sú k dispozícii po celé obdobie trvania programu či zamestnania v USA.
Podľa údajov americkej vlády sa v roku 2024 nachádzalo v USA približne 1,6 milióna zahraničných študentov s vízami, ktorých by sa zmena týkala. USA tiež vo fiškálnom roku 2024, ktorý sa začal už 1. októbra 2023, udelili víza približne 355-tisíc účastníkom výmenných programov a 13-tisíc pracovníkom médií.
Podľa navrhovaného nariadenia by platnosť študentských a výmenných víz nemala presiahnuť štyri roky. Vízum pre novinárov by sa obmedzilo na maximálne 240 dní, v súčasnosti môže platiť celé roky, a v prípade čínskych štátnych príslušníkov by sa obmedzilo len na 90 dní, píše Reuters. Držitelia víz by však mohli požiadať o predĺženie.
Trumpova vláda v navrhovanom nariadení uviedla, že táto zmena je potrebná pre lepšie „monitorovanie a dohľad“ nad držiteľmi víz počas ich pobytu v Spojených štátoch. Verejnosť bude mať 30 dní na to, aby sa vyjadrila k tomuto opatreniu.