Divoká policajná naháňačka v Bavorsku si vyžiadala dvoch zranených

Naháňačka sa začala po tom, čo 46-ročný vodič ušiel pred dopravnou kontrolou, spresnila polícia. Policajti ho následne naháňali v bavorských okresoch Weilheim-Schongau a Starnberg na dovedna šiestich služobných vozidlách. Do naháňačky sa zapojil aj policajný vrtuľník.
Mužovi sa napriek tomu, že polícia na jeho auto aj strieľala a zasiahla jednu z pneumatík, spočiatku darilo unikať pred zadržaním, píše DPA.
Počas naháňačky auto unikajúceho vodiča dvakrát kolidovalo z policajnými vozidlami. Incident nakoniec ukončili v meste Monatshausen po tom, čo vodič havaroval a nebol ďalej schopný pokračovať v jazde. Z naháňačky vyviazol bez zranení.
Po zadržaní bol vodič vzatý do väzby a čelí niekoľkým obvineniam, dodáva nemecká agentúra.