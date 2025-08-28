Nemecko identifikovalo všetkých podozrivých zo sabotáže na Nord Stream

Podvodné potrubia Nord Stream 1 a Nord Stream 2, ktoré mali po dne Baltského mora privádzať plyn z Ruska do Nemecka, v septembri 2022 neďaleko dánskeho ostrova Bornholm poškodili výbuchy. Podľa nemeckých vyšetrovateľov ich spôsobila skupina sabotérov, ktorá vyrazila na misiu na jachte zo severonemeckého prístavu Rostock.Čítajte viac Nové odhalenia o útoku na Nord Stream. Ako ho Ukrajinci pripravovali? Zničiť chceli aj plynovod do Turecka
Pred týždňom talianska polícia na žiadosť nemeckých úradov zadržala neďaleko Rimini 49-ročného Ukrajinca Serhija Kuzencova, ktorý je podozrivý, že celú akciu koordinoval. Teraz Nemecko čaká na jeho vydanie z Talianska.Čítajte viac Nebol som tam. Zadržaný Ukrajinec poprel účasť na útoku na plynovody Nord Stream
Podľa skupiny nemeckých médií už vyšetrovatelia identifikovali všetkých sedem členov sabotážnej skupiny. Všetci sú Ukrajinci. Na šesť z nich vydala prokuratúra zatykače. Siedmy člen komanda, istý Vsevolod K., údajne vlani v decembri zahynul v bojoch s Ruskom na východe Ukrajiny. Ešte vlani sa pritom podľa médií zúčastnil na vojenskom výcviku ukrajinských vojakov v Bavorsku.
Skupina sa podľa médií skladala z kapitána lode, koordinátora, ktorým bol už zadržaný Serhij Kuzencov, odborníka na výbušniny a štyroch potápačov.
Doterajšie vyšetrovanie podľa médií naznačuje, že skupina mohla rokovať aspoň s vedomím ukrajinských úradov. Do Nemecka cez Poľsko totiž cestovali s originálnymi ukrajinskými pasmi, ktoré boli však vystavené na iné mená. Jeden z podozrivých navyše vlani v lete ušiel z Poľska na Ukrajinu v aute ukrajinského vojenského pridelenca. Vyhol sa tak bezprostredne hroziacemu zatknutiu. Ukrajina odmieta, že by sa na explóziách akokoľvek podieľala.Čítajte viac Teórie o útoku na Nord Stream nesedia. Iba šesť ľudí na malej jachte? Páchateľov bolo viac, tvrdí expert
Plynovod Nord Stream 1 privádzal plyn z Ruska do Nemecka, do prevádzky bol uvedený v roku 2011. Nord Stream 2 bol dokončený v roku 2021, jeho potrubím však nikdy plyn neprúdil. Kvôli ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 nebol uvedený do komerčnej prevádzky. Obe potrubia boli poškodené výbuchom 26. septembra 2022. Plynovodom Nord Stream 1 v čase explózií plyn rovnako neprúdil, čo Rusko vtedy odôvodňovalo nutnou údržbou. Výbuchy označila Moskva za teroristický útok a naznačovala, že za ním stoja západné krajiny.Čítajte viac Detaily útoku na Nord Stream: Profily páchateľov a ako vyhodili do vzduchu plynovody
Poškodenie plynovodov Nord Stream vyšetrovali okrem Nemecka aj Dánsko a Švédsko. Obe krajiny však už vyšetrovanie ukončili. Švédska prokuratúra vlani vo februári uviedla, že nemá právomoc sa záležitosťou zaoberať. Dánsko pár dní nato oznámilo, že považuje poškodenie plynovodov za úmyselné, neexistujú však dostatočné dôvody na začatie trestného stíhania v Dánsku. Nemecko je tak poslednou krajinou, ktorá sa prípadom zaoberá.