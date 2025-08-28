Pravda Správy Svet Ukrajinci udreli na ďalšie ruské ropné rafinérie. Zasiahli i raketovú korvetu triedy Bujan-M. Veliteľ „Maďar“ Brovdi poslal Rusom odkaz

Ukrajinci udreli na ďalšie ruské ropné rafinérie. Zasiahli i raketovú korvetu triedy Bujan-M. Veliteľ „Maďar“ Brovdi poslal Rusom odkaz

Ukrajinské drony v noci na piatok napadli dve ruské rafinérie, v Krasnodarskom kraji a Samarskej oblasti, v ktorých vypukli požiare, informoval server Meduza s odvolaním sa na miestne úrady a zábery zo sociálnych sietí. Ukrajinské drony dnes v Azovskom mori zasiahli ruskú raketovú korvetu triedy Bujan-M slúžiacu ako nosič striel s plochou dráhou letu Kaliber, používaných k útokom na Ukrajinu, a donútili ju odplávať, tvrdí ukrajinská vojenská rozviedka HUR. Jeden dron najprv zasiahol radar plavidla, ďalší potom bok lode.

28.08.2025 11:25
debata
Útok na ropovod Družba
Video

Podľa veliteľa jednotky ukrajinských dronov Roberta Brovdiho, známeho pod prezývkou Maďar, v dôsledku náletu na Novokujbyševskú a Afipsku rafinériu prišlo Rusko o 4,7 percenta výrobnej kapacity pohonných hmôt a celkovo ich produkcia počas prvých dvoch augustových týždňov klesla o 21 percent. „Rusi, ťahajte domov,“ napísal na telegrame veliteľ, ktorého drony v uplynulých dňoch opakovane zasiahli ropovod Družba, čo vyvolalo ostrú kritiku zo strany vlády maďarského premiéra Viktora Orbána na ukrajinskú adresu.

Maďarsko v reakcii na útok na Družbu zakázalo veliteľovi útoku ukrajinských dronov vstup do krajiny a do celej schengenskej zóny voľného cestovania, napísal na X šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó.

10 madar s dronom Čítajte viac Kto stojí za údermi na Družbu, ktoré nahnevali Orbána? Maďar, čo prevzal velenie nad samovražednými vtákmi

Ropovodom Družba ruská ropa teraz do Maďarska a na Slovensko opäť prúdi. Oznámili to v piatok ráno maďarská energetická spoločnosť MOL a tiež slovenská ministerka hospodárstva Denisa Saková.

slovnaft Čítajte viac Cez Družbu na Slovensko a do Maďarska opäť tečie ruská ropa

Kujbyševská rafinéria v Samarskej oblasti spracuje ročne okolo sedem miliónov ton ropy, Afipská rafinéria v Krasnodarskom kraji 6,25 milióna ton.

„Benzín sa stáva nedostatkovou kvapalinou a plyn a ropa sa rýchlo spaľujú,“ poznamenal Brovdi.

Ruské médiá už informovali, že nedostatok pohonných látok postihuje spotrebiteľov vo viacerých regiónoch na Ďalekom východe a na Krymskom polostrove, ktorý v roku 2014 Moskva v rozpore s medzinárodným právom anektovala.

Obytná budova po útoku ruskej armády v...
Telá obetí v plastových vreciach ležia na zemi...
+9Policajt spisuje poznámky nad telom obete po...

Pre Rusko nie je zdražovanie benzínu na konci leta žiadnou novinkou, tohtoročný nedostatok však zhoršili ukrajinské útoky na rafinérie, uviedla v stredu agentúra AP. Väčšie a koncentrovanejšie útoky spôsobujú väčšie škody a brzdia produkciu v čase, keď dopyt vrcholí. Výroba benzínov v Rusku v prvých 19 augustových dňoch medziročne klesla o 8,6 percenta, výroba nafty sa potom znížila o 10,3 percenta.

Unikátne video ukrajinského úderu: Ďalšia ruská rafinéria skončila v plameňoch
Video
Archívne video.

Ukrajina medzi 2. a 24. augustom podľa médií podnikla najmenej 12 útokov na ropnú infraštruktúru, vrátane najmenej desiatich náletov na lokality v oblúku Rjazaň-Volgograd. Tieto útoky poškodili mnoho ropných rafinérií, ale nezničili ich úplne, väčšina zariadení je veľmi odolná voči požiarom. Útoky však môžu spomaliť prácu, o čom svedčí pokles príjmu ropy určenej na spracovanie na naftu, benzín a ďalšie produkty.

Ukrajina, vojaci Čítajte viac Čo je najlepšia bezpečnostná záruka pre Ukrajinu? Vraj prispejú aj USA a Trump hrozí Rusku ekonomickou vojnou

Úrady si robia síce starosti, ale nedostatok benzínu nie je podľa expertov pre systém kritický a je zatiaľ obmedzený iba na určité oblasti. Hoci vodiči osobných áut môžu pri čerpacích staniciach pociťovať ťažkosti, väčšina autobusov a nákladných áut jazdí na naftu, ktorej má Rusko prebytok. Armáda, ktorá prevažne používa naftu, bola tiež ušetrená problémov. To však neznamená, že sa situácia nemôže zhoršiť, napísala AP.

Trump Čítajte viac Pomôže Trump Ukrajine alebo ju opustí? Expert: Prezident USA sleduje vlastné ciele

Ukrajinské drony v noci útočili tiež na ďalšie ruské regióny. Vo Volgogradskej oblasti plamene zachvátili lokomotívne depo v meste Petrov Val, železnice prerušili prevádzku, napísala Meduza.

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v noci na piatok zničilo 102 ukrajinských dronov nad siedmimi regiónmi, vrátane anektovaného Krymu, ako aj nad Čiernym a Azovským morom.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #vojna na Ukrajine