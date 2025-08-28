Ukrajinci udreli na ďalšie ruské ropné rafinérie. Zasiahli i raketovú korvetu triedy Bujan-M. Veliteľ „Maďar“ Brovdi poslal Rusom odkaz

Podľa veliteľa jednotky ukrajinských dronov Roberta Brovdiho, známeho pod prezývkou Maďar, v dôsledku náletu na Novokujbyševskú a Afipsku rafinériu prišlo Rusko o 4,7 percenta výrobnej kapacity pohonných hmôt a celkovo ich produkcia počas prvých dvoch augustových týždňov klesla o 21 percent. „Rusi, ťahajte domov,“ napísal na telegrame veliteľ, ktorého drony v uplynulých dňoch opakovane zasiahli ropovod Družba, čo vyvolalo ostrú kritiku zo strany vlády maďarského premiéra Viktora Orbána na ukrajinskú adresu.
Maďarsko v reakcii na útok na Družbu zakázalo veliteľovi útoku ukrajinských dronov vstup do krajiny a do celej schengenskej zóny voľného cestovania, napísal na X šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó.
Ropovodom Družba ruská ropa teraz do Maďarska a na Slovensko opäť prúdi. Oznámili to v piatok ráno maďarská energetická spoločnosť MOL a tiež slovenská ministerka hospodárstva Denisa Saková.
Kujbyševská rafinéria v Samarskej oblasti spracuje ročne okolo sedem miliónov ton ropy, Afipská rafinéria v Krasnodarskom kraji 6,25 milióna ton.
„Benzín sa stáva nedostatkovou kvapalinou a plyn a ropa sa rýchlo spaľujú,“ poznamenal Brovdi.
Ruské médiá už informovali, že nedostatok pohonných látok postihuje spotrebiteľov vo viacerých regiónoch na Ďalekom východe a na Krymskom polostrove, ktorý v roku 2014 Moskva v rozpore s medzinárodným právom anektovala.
Pre Rusko nie je zdražovanie benzínu na konci leta žiadnou novinkou, tohtoročný nedostatok však zhoršili ukrajinské útoky na rafinérie, uviedla v stredu agentúra AP. Väčšie a koncentrovanejšie útoky spôsobujú väčšie škody a brzdia produkciu v čase, keď dopyt vrcholí. Výroba benzínov v Rusku v prvých 19 augustových dňoch medziročne klesla o 8,6 percenta, výroba nafty sa potom znížila o 10,3 percenta.
Ukrajina medzi 2. a 24. augustom podľa médií podnikla najmenej 12 útokov na ropnú infraštruktúru, vrátane najmenej desiatich náletov na lokality v oblúku Rjazaň-Volgograd. Tieto útoky poškodili mnoho ropných rafinérií, ale nezničili ich úplne, väčšina zariadení je veľmi odolná voči požiarom. Útoky však môžu spomaliť prácu, o čom svedčí pokles príjmu ropy určenej na spracovanie na naftu, benzín a ďalšie produkty.
Úrady si robia síce starosti, ale nedostatok benzínu nie je podľa expertov pre systém kritický a je zatiaľ obmedzený iba na určité oblasti. Hoci vodiči osobných áut môžu pri čerpacích staniciach pociťovať ťažkosti, väčšina autobusov a nákladných áut jazdí na naftu, ktorej má Rusko prebytok. Armáda, ktorá prevažne používa naftu, bola tiež ušetrená problémov. To však neznamená, že sa situácia nemôže zhoršiť, napísala AP.
Ukrajinské drony v noci útočili tiež na ďalšie ruské regióny. Vo Volgogradskej oblasti plamene zachvátili lokomotívne depo v meste Petrov Val, železnice prerušili prevádzku, napísala Meduza.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v noci na piatok zničilo 102 ukrajinských dronov nad siedmimi regiónmi, vrátane anektovaného Krymu, ako aj nad Čiernym a Azovským morom.