Vance: Februárová výmena názorov so Zelenským v Oválnej pracovni bola užitočná

Americký viceprezident J. D. Vance v stredajšom rozhovore pre denník USA Today označil februárovú ostrú výmenu názorov s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Oválnej pracovni za „užitočnú“. Verbálny konflikt podľa neho prispel k tomu, aby nezhody medzi Washingtonom a Kyjevom vyšli na povrch.

28.08.2025 10:59
Trump a Zelenskyj sa pohádali v Bielom dome
Vance však v rozhovore podľa Politico vyjadril určité poľutovanie nad týmito bezprecedentnými udalosťami, ktoré šokovali Európu a svet a zasiali pochybnosti o euroatlantickom spojenectve.

„Pozrite, ľudia spolu niekedy nesúhlasia. Znamená to, že si želám, aby sme sa verejne pohádali v Oválnej pracovni? Nie tak úplne,“ uviedol viceprezident USA. „Myslím si však, že to objasnilo niektoré sporné otázky medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou? Áno, a myslím si, že to bolo užitočné pre americký ľud,“ vysvetlil.

Zelenskyj Čítajte viac Zelenskyj reaguje na Vancea: Ruské návrhy, aby sme sa stiahli z územia, ktoré Moskva neovláda, nie sú ústupkom

K ostrej výmene názorov medzi Zelenským, Vanceom a prezidentom Donaldom Trumpom došlo počas prvého stretnutia medzi lídrami od Trumpovej inaugurácie v januári. Zelenskyj chcel na schôdzke s novým americkým prezidentom rokovať o pokračovaní vojenskej a inej podpory pre Ukrajinu.

Na úvodnom stretnutí v Oválnej pracovni za prítomnosti médií sa však strhla hádka, ktorú podľa viacerých pozorovateľov vyvolal Vance, ktorý okrem iného označil Zelenského za nevďačného a vyčítal mu, že nie je ochotný rokovať s Ruskom o ukončení vojny. Stretnutie bolo následne predčasne ukončené a Trumpova vláda dočasne pozastavila dodávky vojenskej pomoci a zdieľanie spravodajských informácií pre Ukrajinu.

Ukrajina, vojaci Čítajte viac Čo je najlepšia bezpečnostná záruka pre Ukrajinu? Vraj prispejú aj USA a Trump hrozí Rusku ekonomickou vojnou

Vance v rozhovore pre USA Today povedal, že jeho frustrácia počas stretnutia v Oválnej pracovni nevyplývala z jeho pocitov voči Zelenskému, ale skôr voči vláde bývalého prezidenta Joea Bidena, ktorá podľa neho poskytla Ukrajine miliardy dolárov bez toho, aby mala jasný plán a angažovala sa v diplomacii.

„To ma vždy frustrovalo oveľa viac ako to, že Zelenskyj žiadal Washington o pomoc,“ povedal. „Problémom bolo, že Bidenova vláda nemala žiadny plán, ako ukončiť vojnu,“ podotkol.

Trump Čítajte viac Pomôže Trump Ukrajine alebo ju opustí? Expert: Prezident USA sleduje vlastné ciele

Zdôraznil však, že súčasné vedenie USA je teraz „pomerne zosúladené s prezidentom Zelenským“ v snahe uzavrieť mierovú dohodu „Aj keď máme niektoré nezhody, samozrejme chceme chrániť územnú celistvosť Ukrajiny. Nechceme, aby Rusko dobylo celú krajinu,“ dodal.

